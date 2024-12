Rivian: Trumps Politik könnte den Umsatz gefährden

"Nach Abschluss des Joint Ventures mit Volkswagen und der Ankündigung eines Darlehens des Energieministeriums gibt es für 2025 nur wenige Katalysatoren. Wir erwarten, dass die Aktie unter einem schwächelnden Elektrofahrzeugabsatz leiden wird", schrieb Kallo in einer Mitteilung.

Kapitalbedarf bleibt hoch

Rivian hat kürzlich ein Darlehen in Höhe von 6,6 Milliarden US-Dollar angekündigt, um den Bau eines Montagewerks in Georgia zu finanzieren. Seit seiner Gründung hat Rivian rund 20 Milliarden US-Dollar in den Aufbau investiert und ist weiterhin nicht profitabel. Laut FactSet wird für das Jahr 2029 ein positiver freier Cashflow erwartet, während der Umsatz bis dahin auf 30 Milliarden US-Dollar steigen soll. Für das Jahr 2025 wird dieser voraussichtlich bei 5,1 Milliarden US-Dollar liegen.

Volkswagen hat sich ebenfalls finanziell engagiert und eine mehrjährige Partnerschaft mit Rivian angekündigt, um das Start-up durch Milliardeninvestitionen zu unterstützen.

Kallo sieht auch die US-Wahlen als Belastungsfaktor für den Elektrofahrzeugmarkt. Der designierte Präsident Donald Trump könnte staatliche Anreize für Elektrofahrzeuge, wie die Steuergutschrift von bis zu 7.500 US-Dollar, kürzen. Eine solche Maßnahme würde Elektrofahrzeuge teurer machen und sich negativ auf den Absatz auswirken. Rivian-Modelle qualifizieren sich derzeit für eine Gutschrift von 3.750 US-Dollar, während geleaste Fahrzeuge die volle Förderung erhalten.

Nachlassendes Analystenvertrauen

Die Analystenstimmung gegenüber Rivian hat sich insgesamt verschlechtert. Nicht mal mehr die Hälfte der Analysten empfiehlt die Aktie zum Kauf. Vor einem Jahr hatten noch über zwei Drittel der Analysten eine Kaufempfehlung ausgesprochen, und das durchschnittliche Kursziel lag bei 26 US-Dollar. Derzeit liegt das durchschnittliche Kursziel bei 15 US-Dollar.

Die Aktie hat seit Jahresbeginn fast 40 Prozent an Wert verloren. Das lag vor allem am verlangsamten Umsatzwachstum. Rivian rechnet für das Jahr 2024 mit 51.000 ausgelieferten Fahrzeugen, knapp über den erwarteten 50.000 Fahrzeugen für 2023. Zu Jahresbeginn hatte das Unternehmen noch mit 70.000 Fahrzeugen gerechnet.

Fazit

Trotz bedeutender Partnerschaften und langfristiger Wachstumspläne bleiben Unsicherheiten über die kurzfristige Rentabilität und politische Risiken eine Belastung für die Aktie.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion