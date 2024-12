Wie Warren Buffett: 1 Investor, dessen Fonds mit 9 Aktien 4.099 % zugelegt hat

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon.com Inc.!

Mark Masseys Erfolgsgeheimnis

Er gründete 2002 seine Investmentgesellschaft AltaRock Partners, die in den vergangenen Jahren deutlich an Beliebtheit gewann. So wuchs das verwaltete Vermögen seit Ende 2014 um 4.098,7 Prozent auf 5.077,3 Millionen US-Dollar (Q3 2024).

Zum Investieren kam er durch seinen Vater, der beim Essen oft über Aktien sprach. Nach dem Wirtschaftsstudium gelang es Mark Massey schließlich, bei Fidelity Investments seinen Traumjob als Aktienanalyst auszuüben.

Er setzt ähnlich wie Warren Buffett auf Unternehmen mit signifikanten Wettbewerbsvorteilen zu vernünftigen Preisen.

„Großartige Unternehmen bestehen die Bewährungsprobe der Zeit und wachsen dadurch kontinuierlich im Wert – ähnlich wie ein Sparkonto, aber mit deutlich besserer Rendite“, so Mark Massey in einem Interview.

Für die Suche nach geeigneten Aktien nutzt der Investor nur das Filterkriterium Aktienrückkäufe. Die weitere Analyse umfasst ein umfangreiches Research und viel Lesen.

Das aktuelle Portfolio

Mark Massey setzt derzeit lediglich auf neun Aktien, die darüber hinaus sehr unterschiedlich gewichtet sind. So entfallen 65,7 Prozent des Fondsvolumens auf nur drei Positionen.

1. TransDigm Group

Die höchste Gewichtung nimmt dabei mit 1,49 Milliarden US-Dollar der US-Flugzeugzulieferer TransDigm Group ein.

Zwar erscheint das Geschäft zunächst sehr krisenanfällig. Doch tatsächlich ist es langfristig sehr stabil, mit hohen Gewinnmargen und Kapitalrenditen gewachsen.

TransDigm produziert Flugzeugkomponenten und gliedert sich dabei in die drei Bereiche: Power & Control (z. B. Aktuatoren, Zündsysteme, Pumpen, Sensoren, Hebegeräte), Airframe (z. B. Verschlusssysteme, Cockpit- und Kabinentechnik, Beleuchtung, Fallschirme) und Non-Aviation (z. B. Sicherheitsgurte, Betankungssysteme, Turbinensteuerungen). Zu den Kunden zählen vor allem Flugzeughersteller, Airlines, Wartungsanbieter, militärische Beschaffungsstellen sowie Raumfahrt- und Fahrzeugproduzenten.

2. Amazon

Die zweitgrößte Position im AltaRock-Portfolio bildet derzeit mit 1,0 Milliarden US-Dollar der Onlinehandel- und Cloudgigant Amazon. In beiden Segmenten ist der Konzern Weltmarktführer und besitzt somit gleich zwei Burggräben, die zu hohen und stetig wachsenden Gewinnen führen.

Sie eröffnen wiederum die Möglichkeit, in neue Bereiche wie künstliche Intelligenz zu investieren. So wurde kürzlich bekannt, dass Amazon mit AWS Trainium neue eigene KI-Chips auf den Markt bringen und damit Nvidia Konkurrenz machen wird.

3. Microsoft

Die drittgrößte Position im Mark-Massey-Portfolio bilden derzeit Microsoft-Aktien im Volumen von 832 Millionen US-Dollar.

Auch dieser Konzern besitzt mit seinen Softwarelösungen und der dominanten Open-AI-Beteiligung ebenfalls gleich zwei marktführende Bereiche. Hinzu kommt das stark wachsende Cloudgeschäft, mit dem Microsoft aktuell zu Amazon aufschließt.

Darüber hinaus hält Mark Massey in absteigender Gewichtung Alphabet-, Moodys-, Visa-, Mastercard-, Fair-Isaac- und Charter-Communications-Aktien.

Fazit

Mark Massey setzt auf wenige sehr profitable Unternehmen mit starken Wettbewerbsvorteilen und dominanter Marktstellung. Mit ihnen schneidet er auch aufgrund ihrer hohen Kapitalrenditen langfristig besser als viele bedeutende Indizes ab und erreicht eine stabile Fondsentwicklung, die wiederum viele Investoren anzieht.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion

6 Richtige für 2025. Aktien mit Nvidia- und Super Micro Potenzial.