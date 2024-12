MPH Health Care AG (von First Berlin Equity Research GmbH)...

18.12.2024 / 15:36 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions.

Company Name: MPH Health Care AG

ISIN: DE000A289V03



Reason for the research: 9M Kennzahlen

Recommendation: Kaufen

from: 18.12.2024

Target price: EUR108

Target price on sight of: 12 Monate

Last rating change: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu MPH Health Care AG (ISIN: DE000A289V03) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 108.

Zusammenfassung:

MPH meldete mit den Neunmonatskennzahlen einen guten Wertzuwachs. Der Nettoinventarwert (NAV) stieg in der 9M Periode um 20% und im Jahresvergleich um 39% auf EUR300 Mio. Der NAVPS bewegte im Gleichschritt dazu und landete bei EUR70,10. Die Aktien von M1 Kliniken legten im Zeitraum von Januar bis September um 50% zu, angetrieben von der positiven Dynamik des florierenden Prejuvination-Geschäfts. Das Management von CR Energy geht davon aus, dass sich die Ergebnisse des Jahres 2024 in das zweite Halbjahr verschieben werden, wies jedoch darauf hin, dass ihre Beteiligungen Terrabau und Solartec im ersten Halbjahr einen Gewinn von EUR9,5 Mio. erzielten. Die CRE-Aktien lagen im Neunmonatszeitraum rund 18% im Minus. M1 eröffnet weiterhin Schönheitskliniken (jetzt: 63 Standorte) auf dem Weg zu ihrem Ziel von 150 bis 200 Zentren bis JE29, und die CRE-Geschäftsbereiche Clean Energy und hochwertiger, erschwinglicher Wohnraum florieren trotz eines weiteren Gegenwinds für die Immobilienmärkte. Wir bekräftigen unser Kursziel von EUR108 und unser Kaufen-Votum.



First Berlin Equity Research has published a research update on MPH Health Care AG (ISIN: DE000A289V03). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 108 price target.



Abstract:

MPH reported good value uplift with nine month reporting. NAV rose some 20% during the first nine months of '24 and was up 39% Y/Y to EUR300m, while NAVPS moved in lockstep landing at EUR70.1. M1 Kliniken shares were up 50% during the January-to-September period spurred by the positive momentum of the thriving prejuvination business. Meanwhile, CR Energy management expect 2024 results to be backloaded into H2 but noted that the Terrabau and Solartec holdings racked up EUR9.5m in profit during H1/24. CRE shares were down around 18% at the 9M juncture. M1 continues to open clinics (now: 63) on the way to its YE29 goal of 150 to 200 centres, and CRE's clean energy and quality, affordable housing businesses continue to flourish, despite another headwind year for the property markets. We stick to our Buy rating with an unchanged EUR108 TP.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



You can download the research here: http://www.more-ir.de/d/31569.pdf

Contact for questions:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

Archive at www.eqs-news.com



2054127 18.12.2024 CET/CEST



°



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MPH Health Care Aktie Die MPH Health Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,71 % und einem Kurs von 23,80 auf Tradegate (18. Dezember 2024, 14:29 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MPH Health Care Aktie um -5,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,71 %. Die Marktkapitalisierung von MPH Health Care bezifferte sich zuletzt auf 99,33 Mio.. MPH Health Care zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2200 %.