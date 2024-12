ADMAF kündigt das Programm des Abu Dhabi Festival 2025 für seine zweiundzwanzigste Ausgabe an

Um die Multimedia-Pressemitteilung zu sehen, klicken Sie bitte:

https://www.multivu.com/abu_dhabi_music_arts_foundation/9309251-en-abu-dhabi-festival-2025-programme-launch-twenty-second-edition

Das Festival präsentiert ein spektakuläres Programm mit weltbekannten Talenten, darunter Orchester, Taiko-Ensembles, Opern, Solokonzerte, Aufführungen im Ausland, Ausstellungen der bildenden Künste sowie Bildungs- und Gemeinschaftsprogramme, die das Publikum auf lokaler und internationaler Ebene ansprechen und inspirieren sollen. Diese Ausgabe bietet 12 arabische Erstaufführungen, weltweit exklusive Koproduktionen und verschiedene Aktionen. Zu den Höhepunkten gehören das New Japan Philharmonic Orchestra mit Yutaka Sado, Jonathan Tetelman und Kyohei Sorita, das KNUA Symphonieorchester, das KODO Japanese Taiko Performing Arts Ensemble, der virtuose Starpianist Yunchan Lim, Kuniko Kato, Katia und Marielle Labèque, eine Operngala mit Startenor Javier Camarena und Sopranistin Jessica Pratt, der phänomenale Geiger Augustin Hadelich, eine All-Star-Ballettgala, der gefeierte Jazztrompeter Riley Mulherkar und vieles mehr.

Ihre Exzellenz Huda Ibrahim Al Khamis-Kanoo, Gründerin der Abu Dhabi Music & Arts Foundation und Gründerin des Abu Dhabi Festivals, sagte: „Das inspirierende Motto des Festivals ‚Abu Dhabi - A World of Harmony' verkörpert die Position der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, Abu Dhabi, als eine Stadt, die unzählige Kulturen zusammenbringt, um sich zu treffen, zu kommunizieren und Ideen, Möglichkeiten und Potenziale in Harmonie und Einheit auszutauschen. Das Festival feiert Japan als das Land der Ehre und erinnert an mehr als fünfzig Jahre gegenseitigen Respekts und Freundschaft".

„Das Festival baut weiterhin kulturelle Partnerschaften mit internationalen Institutionen auf und eröffnet neue Wege der Zusammenarbeit zwischen Ländern, globalen Künstlern und dem Publikum. Das Auslandsprogramm der Festspiele wird mehrere historische Meilensteine markieren, darunter die Weltpremiere von Debussys Pelléas et Mélisande mit der Opera National de Paris. Darüber hinaus wird in Zusammenarbeit mit dem renommierten Seoul Museum of Art in Korea historische Ausstellungen zur bildenden Kunst zeigen, während die Welttournee durch China, Japan und Singapur führt." S.E. schloss.

