Neue Seminarreihe mit Fachwissen für die Energiewende / Themen wie Wasserstoff und Recycling praxisnah aufbereitet (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Kupfer ist das Rückgrat moderner Technologien und spielt eine

Schlüsselrolle bei der Energiewende. Als unverzichtbarer Bestandteil von

Elektromobilität, erneuerbaren Energien und Wasserstofftechnologien ist der

Werkstoff entscheidend für die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft.

Doch das Wissen über diesen strategischen Rohstoff bleibt in vielen Branchen

begrenzt. Mit der "Kupfer-Akademie 2025" bietet der Kupferverband ein

Seminarprogramm, das Wissen vermittelt und Branchenakteure zusammenbringt.



Vom Maschinenbau über die Elektrotechnik bis hin zur Finanzwelt: Kupfer betrifft

uns alle. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, die Potenziale von Kupfer

optimal zu nutzen und dabei Nachhaltigkeitsziele zu erfüllen. Dank seiner

Vielseitigkeit - von hervorragender Leitfähigkeit bis zur Recyclingfähigkeit -

ist Kupfer ein Schlüssel für Innovationen in zentralen Industrien.





Kupfer: Von der Industrie bis zur Politik ein ZukunftsthemaDie weltweite Nachfrage nach Kupfer wächst rasant, getrieben von derEnergiewende und dem Ausbau digitaler Infrastruktur. Telekommunikationsnetze,Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und erneuerbare Energien sind ohne Kupfernicht denkbar. Gleichzeitig fördern Regulierungen wie die EU-Taxonomienachhaltige Materialien - eine Chance, die Kupfer voll ausschöpfen kann. DerKupferverband unterstützt Unternehmen dabei mit praxisnahen Seminaren und einerPlattform für Innovation und Austausch.Warum Kupfer? Warum jetzt?Angesichts steigender Anforderungen an nachhaltige Materialien und wachsenderNachfrage nach grünem Wachstum wird Kupfer zu einem Schlüsselwerkstoff für dieIndustrie. Seminare wie "Wasserstoff und Kupfer" (6. März) oder "Nachhaltigkeitund Recycling" (25. November) geben Fachleuten wertvolle Einblicke intechnologische und regulatorische Entwicklungen.Einzigartige Vernetzung und ExpertiseDie Kupfer-Akademie bietet mehr als Wissen: Sie fördert die Vernetzung entlangder gesamten Wertschöpfungskette. Teilnehmer profitieren von einem offenenAustausch über Herausforderungen wie Materialinnovationen oderLieferkettenoptimierung - ein echter Mehrwert für Unternehmen.Zielgruppe: Quer durch alle BranchenDas Angebot richtet sich an Ingenieure, Einkäufer, Nachhaltigkeitsmanager undEntscheider aus Industrie und Wissenschaft. Auch Investoren und Journalistenfinden hier wertvolle Informationen. Als ehemaliges Deutsches Kupferinstitutgreift der Kupferverband auf jahrzehntelange Expertise zurück.Die Highlights im Programm 2025:- "Einführung in die Kupferwerkstoffe" (4. Februar):Grundlagenwissen für Einsteiger in die Welt des Kupfers- "Wasserstoff und Kupfer" (6. März):Wie Kupfer die Wasserstofftechnologie vorantreibt- "Kupferwerkstoffe für elektrische Kontakte" (3. Juni):Die Materialeigenschaften von Kupfer und seinen Legierungen- "Nachhaltigkeit und Recycling" (25. November):Die Bedeutung von Kupfer in einer KreislaufwirtschaftWeitere Informationen und das vollständige Seminarprogramm finden Sie unterwww.kupfer.de (https://kupfer.de/wp-content/uploads/2024/11/Seminaruebersicht-2025_final-2.pdf) ; hier geht es direkt zu unseren Workshops (https://kupfer.de/institutsleistungen/kupfer-akademie/seminare-und-workshops/#offen) .Pressekontakt:Dr. Bianca Schubert · Bereichsleitung Kommunikation & MarketingKupferverband e.V. · Emanuel-Leutze-Straße 11 · D-40547 DüsseldorfTelefon: +49 211 239469-21 · Fax: +49 211 239469-10 · Mobile: +49 173 6262020mailto:bianca.schubert@kupfer.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/36487/5933933OTS: Kupferverband e.V.