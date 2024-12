Ford ruf weltweit 768.000 Diesel-Fahrzeuge zurück / Dr. Stoll & Sauer: Jetzt Ansprüche auf Schadensersatz prüfen

Lahr (ots) - Die Ford-Werke GmbH hat am 18. Dezember 2024 eine weltweite

Rückrufaktion für rund 768.927 Fahrzeuge angekündigt, davon sind 164.168

Fahrzeuge in Deutschland betroffen. Grund hierfür sind konstruktionsbedingte

Probleme im Zusammenhang mit Dieselpartikelfiltern (DPF) bei bestimmten Modellen

aus den Baujahren 2014 bis 2023. Die betroffenen Modellreihen umfassen B-Max,

C-Max, EcoSport, Fiesta, Focus, Galaxy, Grand C-Max, Kuga, Mondeo, Ranger,

S-Max, Tourneo Connect, Transit Connect sowie Transit Courier mit

Euro-6-Dieselmotoren. Der Rückruf läuft beim Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) unter

der KBA-Referenznummer 14555R und dem Ford-Code 24E06.



Aus Sicht der Verbraucherkanzlei Dr. Stoll & Sauer kann den Ford-Kunden ein

Schaden entstanden sein. Die Chancen auf Schadensersatz schätzt Dr. Stoll &

Sauer im Diesel-Abgasskandal nach wie vor für sehr gut ein und rät daher zur

anwaltlichen Beratung im kostenlosen Abgas-Online-Check (https://www.dr-stoll-ko

llegen.de/news-urteile/abgasskandal/diesel-abgasskandal-ford-ruf-weltweit-768000

-diesel-fahrzeuge-zurueck#paragraph--id--19178) . Die verbraucherfreundlichen

Entwicklungen am EuGH

(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/eugh-thermofenster) und BGH

(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/bgh-urteil) erleichtern Klagen im

Abgasskandal.





