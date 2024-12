Wie Luxusmarken Bitcoin und Co. salonfähig machen!

Dies ist nicht nur ein Schritt in Richtung Innovation, sondern auch eine gezielte Strategie, um eine jüngere, tech-affine und wohlhabende Klientel anzusprechen, die zunehmend in Kryptowährungen investiert.

Die Entscheidung von Printemps, dem berühmten französischen Luxuskaufhaus, in Partnerschaft mit Binance und Lyzi Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum in seinen Pariser Filialen zu akzeptieren, markiert einen Meilenstein für das Bezahlen mit digitalen Währungen. Printemps ist das erste europäische Kaufhaus, das diesen Schritt wagt und folgt damit einem globalen Trend, bei dem Luxusmarken zunehmend Krypto-Zahlungen anbieten. "Die Nachfrage nach dieser Zahlungsoption wächst stetig", erklärte David Princay, Präsident von Binance France. "Wir sind mit weiteren Luxusmarken in Gesprächen."

Krypto als Marketinginstrument für Luxusmarken

Die Idee, Krypto-Zahlungen zu integrieren, ist mehr als nur eine Reaktion auf den Boom des Bitcoin-Marktes. Luxusmarken wie Gucci und Balenciaga, die bereits 2022 damit begannen, Bitcoin und Ethereum in den USA zu akzeptieren, sehen darin eine Möglichkeit, sich als moderne und zukunftsorientierte Marken zu positionieren.

Vom Luxusfeuerzeug bis zur Kreuzfahrt: Krypto wird vielseitig genutzt

Die ersten Schritte in die Welt der Krypto-Zahlungen sind bereits vollzogen: Die französische Traditionsmarke S.T. Dupont, bekannt für ihre Luxusfeuerzeuge und -kugelschreiber, plant ebenfalls, vor den Feiertagen Zahlungen in Bitcoin und Ethereum in ihren Pariser Boutiquen zu akzeptieren. Das Beispiel von Virgin Voyages, das erstmals eine Jahreskarte für luxuriöse Kreuzfahrten im Wert von 120.000 US-Dollar gegen Bitcoin anbietet, zeigt, dass Kryptowährungen längst nicht mehr nur in der Finanzwelt, sondern auch im Bereich der Luxusgüter und Erlebnisse Fuß fassen.

Tipp aus der Redaktion Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Die nächste Generation von Luxus-Käufern: Crypto-Influencer und die "Rich List"

Ein weiteres Indiz für die wachsende Bedeutung von Kryptowährungen im Luxussegment ist die zunehmende Zahl an wohlhabenden Krypto-Investoren, die ihre Gewinne in hochwertige Güter umwandeln. Uhrenmarken wie Audemars Piguet profitieren bereits von der Kaufkraft von Krypto-Investoren, die bereit sind, eine Royal Oak für mehrere Hunderttausend Dollar zu zahlen. Eine bekannte Vertreterin dieser Bewegung ist Eunice Wong, auch bekannt als "Eunicorn", eine Investorin und Influencerin, die regelmäßig Kryptowährungen für ihre Luxuskäufe nutzt. "Für mich geht es nicht nur um den Besitz, sondern auch um die Freiheit, sofort zu kaufen", erklärte Wong in einem Interview. "Die traditionelle Einzelhandelswelt ist einfach zu langsam."

Warum Luxusmarken Krypto akzeptieren

Trotz des offensichtlichen Potenzials für Markenerweiterung bleibt die Entscheidung, Krypto als Zahlungsmethode zu akzeptieren, eine kalkulierte Wette. Die meisten Luxusmarken sehen Krypto-Zahlungen zunächst als Marketinginstrument, um sich von der Konkurrenz abzuheben und die Innovationskraft zu demonstrieren.

Fazit: Krypto als neues Statussymbol

Die Akzeptanz von Krypto-Zahlungen ist zwar noch in den Anfängen, könnte jedoch in den kommenden Jahren zu einer festen Größe im Luxussegment werden. Ob sich Krypto als wirklich massentaugliches Zahlungsmittel durchsetzen wird, bleibt abzuwarten.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





6 Richtige für 2025 Aktien mit Nvidia- und Super Micro Potenzial Jetzt Report kostenlos herunterladen!