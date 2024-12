Bio-Pionier HiPP gestaltet den Wandel und stellt Weichen für weiteres Wachstum (FOTO)

Pfaffenhofen (ots) - +++ 125 Jahre HiPP: Der Blick in die Geschichte zeigt, dass

sich das Familienunternehmen durch Pioniergeist auf Basis eines klaren

Wertefundaments immer wieder neu erfand



+++ Ausblick: Neue Produktionsverfahren, Investitionen in Märkte und Standorte,

Produktoffensiven in bestehenden Kategorien sowie Wachstumsfeldern und neuen

Zielgruppensegmenten







Generationenversprechen, Verantwortung für Mensch, Gemeinschaft und Umwelt zu

übernehmen



2024 begeht HiPP seinen 125. Geburtstag. 125 Jahre Familienunternehmen stehen

für stete Wandlungsfähigkeit bei gleichzeitig festem Wertefundament. Denn nur

mit klarem Kurs kann Transformation gelingen. Seit Anbeginn geht es bei HiPP um

höchste Produktqualität und gesunde Ernährung auf Basis neuester

ernährungswissenschaftlicher Empfehlungen - aus Fürsorge und zum Schutz der

sensibelsten Verbrauchergruppe: Babys. Entlang dieser Leitlinien hat HiPP im

Jubiläumsjahr die Weichen für die Zukunft gestellt, auch mit Blick auf den

demographischen Wandel: HiPP wird im übertragenen Sinne erwachsen. Denn im

kommenden Jahr wird das Familienunternehmen nicht nur in den bestehenden

Geschäftsfeldern eine Vielzahl an Innovationen bringen, sondern baut auch sein

Engagement in der gesunden Ernährung für ältere Kinder sowie erwachsene Menschen

mit besonderen Ernährungsbedürfnissen aus.



Antworten finden: Vom Zwiebackmehl zum Vollsortiment rund um Baby und Kleinkind



Die Geschichte des Unternehmens begann mit einer Antwort auf die Ende des 19.

Jahrhunderts hohe Säuglingssterblichkeit: Dem Kinder-Zwiebackmehl. Als

Zusatznahrung entwickelt, damit seine Kinder gesund aufwachsen konnten, legte

Joseph Hipp damit vor 125 Jahren den Grundstein für ein Unternehmen, das in

vielerlei Hinsicht Geschichte schrieb. Das Bestreben, Antworten zu finden, zieht

sich wie ein roter Faden durch die inzwischen vier Generationen der Familie und

die gesamte Historie des Unternehmens. Hinzu kam von Anfang an das Streben nach

den bestmöglichen Lösungen - hinsichtlich der Qualität der Produkte für die

Kleinsten sowie der Unterstützung gesunden Großwerdens. Das Produktportfolio,

zunächst basierend auf einem einzigen Produkt, erweiterte sich zügig um die

Bereiche Beikost und Säuglingsmilchnahrung - mit heute knapp 70 Jahren Erfahrung

im Anbau von Bio-Rohwaren für Babys und Kleinkinder, dem Gold-Standard

landwirtschaftlich erzeugter Nahrungsmittelqualität. Von Anfang an stand HiPP im

engen Austausch mit Empfehlern wie Hebammen oder Kinderärzten und arbeitete

gemeinsam an Konzepten, die höchste Qualität für das Wertvollste im Leben,





