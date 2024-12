Crash durch Cash? Warum das die Alarmglocken läuten lässt

Der jüngste Fund Manager Survey der Bank of America löst Alarm aus: Die Bargeldquote in Portfolios ist auf ein Rekordtief gefallen, was laut Analysten ein Verkaufssignal für globale Aktienmärkte darstellt. Der Anteil von Cash an den gesamten verwalteten Vermögenswerten sank im Dezember auf nur noch 3,9 Prozent. Historisch gesehen folgten auf ähnliche Rückgänge Verluste beim MSCI All-Country World Index, erklärt Michael Hartnett, Chefstratege bei BofA.

Gleichzeitig erreichte die Übergewichtung von US-Aktien mit netto 36 Prozent ein Rekordhoch, was die zunehmende Fokussierung der Investoren auf die USA unterstreicht. US-Aktien sind im Vergleich zu europäischen Aktien so stark in den Portfolios vertreten wie seit Juni 2012 nicht mehr. Die Fondsprofis erwarten ein ungebremst starkes US-Wachstum, lockere Geldpolitik und setzen auf eine Erholung der chinesischen Wirtschaft.