UmweltBank schreitet bei Veräußerung der Eigenanlagen und Immobilienbeteiligungen weiter voran

Nürnberg (ots) - Im vierten Quartal konnte die Bank die Veräußerung vonEigenanlagen wie geplant durchführen. Die Zielpositionierung des TreasuryPortfolios und die damit verbundene nochmalige Verbesserung des Zinsüberschussesist somit planmäßig in 2024 erreicht.Neben den bereits erfolgreich veräußerten Immobilienbeteiligungen hat sich dieUmweltBank AG bewusst entschieden, den Verkauf bestimmter Immobilien nicht wieursprünglich geplant im Jahr 2024 an externe Käufer durchzuführen. Stattdessenübernimmt die Bank diese Immobilien von der UmweltProjekt GmbH. Ziel dieserEntscheidung ist es, die erwarteten Erlöse zu optimieren.Die Ergebnisprognose der UmweltBank AG für das Geschäftsjahr 2024 bleibt dadurchunverändert. Der Vorstand erwartet weiterhin ein Ergebnis vor Steuern zwischenminus 5 Mio. Euro und minus 10 Mio. Euro. Die realisierten Gewinne ausImmobilientransaktionen gleichen Verluste durch die Veräußerung von Eigenanlagenaus.Weitere InformationenWeiterführende Informationen und die Präsentation zum Halbjahr 2024 befindensich auf der Investor-Relations-Webseite der UmweltBank(https://www.umweltbank.de/investor-relations/)UmweltBank ETF: http://www.umweltbank.de/etfÜber die UmweltBank AGDie UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mitwirtschaftlichem Erfolg. Mit ihren rund 350 Mitarbeitenden betreut die grüneBank über 149.000 private sowie gewerbliche Kundinnen und Kunden in ganzDeutschland. Kernkompetenz der UmweltBank ist die Finanzierung von Projekten imBereich der erneuerbaren Energien, sowie von ökologischen und sozialenBauprojekten. Ob Holzhaus, Studentenwohnheim oder Solarpark - die grüne Bank hatin den vergangenen 25 Jahren über 25.000 Zukunftsprojekte gefördert. Darüberhinaus bietet die Bank nachhaltige Sparkonten und Wertpapiere an. Mit demkonsequenten Fokus auf Nachhaltigkeit trägt die UmweltBank zu ihrer Vision bei,eine lebenswerte Welt für kommende Generationen zu schaffen.Die Aktien der UmweltBank AG sind im Freiverkehr der Börse München imMarktsegment m:access gelistet. Die aktuelle Kursentwicklung ist unterhttp://www.umweltbank.de/aktie abrufbar. Aus der Kursentwicklung derVergangenheit können keine Schlüsse für die Zukunft gezogen werden.Die Zahlen beziehen sich auf die UmweltBank AG und Konzern (HGB). DieZahlenangaben sind untestiert.DisclaimerDie UmweltBank gibt keine Empfehlungen zum Erwerb, Halten oder Verkauf einzelnerFinanzinstrumente (Anlageberatung i.S.d. § 2 Abs. 8 Satz 1 Nr. 10 WpHG).Die im Text genannten Personenbezeichnungen beziehen sich immer zugleich aufweibliche, männliche und diverse Personen. Auf eine Mehrfachbenennung wirdzugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.Pressekontakt:Oliver PatzschPressesprecherManager Investor RelationsUmweltBank AGLaufertorgraben 690489 NürnbergTel: 0911 / 53 08 - 1305E-Mail: mailto:oliver.patzsch@umweltbank.deInternet: http://www.umweltbank.deBlog: http://www.bankundumwelt.deNewsletter: http://www.umweltbank.de/newsletterEingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Heike SchmitzVorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Michael KemmerVorsitzende des Umweltrates: Dr. Meike GebhardWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/16424/5934030OTS: UmweltBank AGISIN: DE0005570808