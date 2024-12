z und Tagesspiegel verstärken Beirat von Smartico

München (ots) - Ab 1.1.25 ergänzen Milena Schmid (CDO SWM.N (Südwestmedia

Network der SWMH u.a. Stuttgarter Zeitung), Philipp Nadler (CSO Tagesspiegel)

und Dennis Rößler (Leiter Werbevermarktung sh:z) das Gremium rund um Yvonne

Wenzel (Geschäftsführerin HAAS Media) und Benjamin Haben (Geschäftsführer Falke

Media), um gemeinsam innovative digitale Vermarktungsprodukte in der

Medienbranche voranzutreiben und Vermarktungs-Entscheider in Verlagen besser zu

vernetzen.



Milena Schmid stellt fest: "Die digitale Transformation der Tageszeitung ist

eine der spannendsten und zugleich entscheidendsten Aufgaben unserer Zeit. Es

geht darum, die Verbindung von lokalem Qualitätsjournalismus und innovativen

digitalen Vermarktungslösungen voranzutreiben, um Medienhäuser als

vertrauensvolle Partner für Unternehmen zu stärken."





Wichtige Aufgabe des Experten-Beirats wird daher die Schaffung von mehr

Wichtige Aufgabe des Experten-Beirats wird daher die Schaffung von mehrAufmerksamkeit bei KMU-Kunden für die Vorteile lokaler Digital-Werbung beiVerlags- und Medienhäusern. Neben der Entwicklung und Messung der richtigenQualitätsmerkmale lokaler News-Seiten soll es auch darum gehen, KMUs dieMöglichkeiten aufzuzeigen, die aus der einzigartigen Kombination von künstlicherIntelligenz & Technologie mit dem persönlichen Kontakt vor Ort entstehen können."In einer zunehmend komplexen digitalen Produktwelt sind einfache, klare undeffiziente Lösungen entscheidend. Sie ermöglichen sowohl die sinnvolleDigitalisierung von KMUs als auch den Wandel lokaler Medienhäuser von einemprintbasierten Geschäft hin zu einer Digital-First-Strategie", so Dennis Rößler.Benjamin Haben, ergänzt: "Als Verlage wollen und müssen wir das Credoerfolgreicher Digital-Werbung in lokalen Qualitätsumfeldern stärker aktivgestalten. Die Ansprache hochwertiger Digital-Zielgruppen in vertrauenswürdigenUmfeldern kombiniert mit einer persönlichen Beratung durch das Medienhausliefert ein unschlagbares Mehrwertversprechen für alle regionalen Unternehmen.""Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den neuen Mitstreitern imBeirat. Wir wollen voneinander lernen, wie wir Produkte kreativ weiterentwickelnund mit KI & Co neue Marktzugänge aufgleisen können", fasst Yvonne Wenzelzusammen.Über Smartico:Smartico baut für über 500 Medienhäuser in Europa und Nordamerika "ProfitCenter" in der Digital-Vermarktung von KMU-Kunden, und generiert für seinePartner mehrere Millionen Euro neuer profitabler Digital-Erlöse jedes Jahr. Mit"Smart Ads" bietet Smartico ein Produkt zur skalierbaren Erstellung hochwertigerBanner-Kampagnen inklusive "Instant Landingpages" und visuellen ReportingDashboards.Pressekontakt:Christian Scherbelmailto:cs@smartico.one+49 (0)30 - 3464 9439-0Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172944/5934041OTS: Smartico GmbH