Haushaltsausschuss stimmt Bestellung neuer U-Boote zu

Einstein-10 schrieb 16.12.24, 10:19

reiner wahlkampf von der "grinsekatze" zuerst den karren in den dreck fahren und nun wird alles verprochen, was er angehen will, strompreis auf 0,03€ deckeln, ja sogar die ust von 7 auf 5 senken, damit die "armen" sich lebensmittel wieder leisten können. upps. wir profitieren als "superreiche" auch davon. er droht den wählen sogar damit, dass wenn man die "falschen" wählt, dass man damit leben müsse.



drei jahre nichts getan und nun will er alles besser machen. wahlgeschenke noch und nöcher. autoprämie, damit die autoindustrie sich erholt. nur, wenn man bisher chinesische auto kauft, warum mit prämie nicht erst recht chinesische e autos. anstatt den standort deutschland wieder attraktiver zu machen, will er den mindestlohn auf 15 € erhöhen, obwohl dass er dieses eigentlich nicht kann. prämien, die nur kurzfristig helfen. etc.



und tka will auch keiner so richtig kaufen, stahlindustrie muss man meiden. und nächstes jahr oder übernächstes jahr sieht plötzlich wieder alles ganz anderes aus. auch ohne scholz. aber die spd wähler sind sowas von vergesslich, so dass diese spd wphl über 20% bringen werden.-