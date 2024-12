Rohölvorräte weniger als erwartet gesunken

still ist es hier geworden ... wie schätzt ihr die kommende Woche so ein?Auf der einen Seite will der Preis nach unten, weil der Bedarf nicht so richtig anzieht.Auf der anderen Seite gibts immer wieder Meldungen über Spannungen im Nahen Osten.Charttechnik ist hier glaub ich nicht wirklich gefragt. Weil demnach müssten wir weiter abgeben.* RSI neutral - mit Luft nach unten* MACD hat uns am Freitag ein Verkaufsignal gezeigt* Momentum fallend und leicht negativ* CCI auf dem Weg in den unteren Extrembereich* Kurzfristigen Aufwärtstrend nach unten durchbrochen* Unter den EMAS 38, 50, 200* nächster Support 75,2 / 74,4 / 72,5 (ca. Werte)Alles meine Meinung und keine Beratung