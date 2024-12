"Es gibt keinen Grund für Pessimismus, aber anstrengen müssen wir uns schon!" (FOTO)

Bad Rothenfelde/Osnabrück (ots) - Europa befindet sich in einer Welt ohneglobale Ordnungsmacht. Deutschland, einst Gewinner der Globalisierung, muss sichauf verändernde Rahmenbedingungen einstellen. Und die deutsche Wirtschaft ringtmit Problemen, bei denen sie teilweise nur unzureichend von der Politikunterstützt wird: Ein spannendes Bild über die herausfordernden Zeiten für diedeutsche Wirtschaft ebenso wie für die Bundespolitik zeichnete Sigmar Gabriel,ehemaliger Vizekanzler und Bundesminister, im Rahmen des ZukunftsdialogsMittelstand der heristo aktiengesellschaft. Bei der Veranstaltung in Osnabrücksprach der SPD-Politiker am Montagabend über den "Aufbruch in ein neues Jahr"und forderte: "Mehr Mut!". Gabriel führte in seiner Keynote aus: "Deutschlandmuss erkennen, dass sich die Welt verändert hat und wir als Exportnation neueWege gehen müssten, um auch in Zukunft Wohlstand zu sichern."In einer von Moderator Markus Lanz geführten Podiumsrunde diskutierte SigmarGabriel außerdem mit Prof. Dr. Norbert Winkeljohann, dem ehemaligen Sprecher derGeschäftsführung der PricewaterhouseCoopers GmbH WPG und Aufsichtsrat unteranderem bei Bayer und der Deutschen Bank, darüber, was der Mittelstand jetztbraucht, um gestärkt aus der derzeitigen schwierigen Phase hervorzugehen.

Der Zukunftsdialog Mittelstand ist eine Initiative der heristo ag. Das invierter Generation familiengeführte Unternehmen aus Bad Rothenfelde ist in denBranchen Fleischveredelung, Feinkost, Heimtiernahrung sowie Groß- undAußenhandel von Nahrungsmitteln im deutschen und im internationalen Marktpräsent und hat den Zukunftsdialog Mittelstand als Veranstaltungsreihe ins Lebengerufen, um Wirtschaft und Politik zum gegenseitigen Austausch über dieBedeutung des Mittelstands und dessen Zukunft zusammenzubringen.Mittelstand und Start-ups brauchen bessere Planungssicherheit"Wir ersticken in der von uns selbst geschaffenen Bürokratie", brachte derehemalige Spitzenpolitiker Gabriel auf den Punkt, was viele der im Publikumanwesenden Unternehmer bewegt. Die Angst vor Risiko führe dazu, dass immer mehrRegelungen Entscheidungen erschwerten. Dabei sei eine funktionierendemittelständische Wirtschaft unter anderem auch für einen intakten Sozialstaatelementar. Prof. Dr. Norbert Winkeljohann griff den Ball auf:"Planungsunsicherheit ist das Schlimmste, was dem Mittelstand passieren kann",argumentierte Winkeljohann. "Investitionen werden sonst schlichtweg nicht mehrin Deutschland stattfinden, wenn das Vertrauen in die Politik fehlt." Vielmehrmüssten die Bedingungen für Investitionen verbessert werden.Das gelte auch für die Start-up-Szene in Deutschland. "Die Grundlagenforschungin unserem Land ist top", so Winkeljohann. Investoren werde es aber nicht leichtgemacht, darüber hinaus in wachsende Projekte zu investieren. So wanderten dieerfolgversprechenden jungen Unternehmen in die USA aus, wo eine höhereRisikobereitschaft bei Kapitalgebern vorherrsche. Gefragt nach zukunftsweisendenBranchen und Themenfeldern nannte Winkeljohann die Künstliche Intelligenz unddie Biotechnologie. Es müssten jedoch die Rahmenbedingungen geschaffen werden,damit eine Wirtschaftsnation wie Deutschland ihr Stärken voll ausschöpfen könne.Das sei wichtiger, als Branchen mit Hilfe von Subventionen zu stützen.Auch Fragen des politischen Geschehens wurden in der Diskussionsrunde besprochen- am Tag der Vertrauensfrage im deutschen Bundestag. Für den nächstenBundeskanzler hatte Sigmar Gabriel den Rat, sich für ein intaktes Europa starkzu machen. Gleichzeitig mahnte er, nicht nur Werte zu vertreten, sondern auchInteressen. Als Beispiel nannte er die Nachhaltigkeit. "Wir dürfen nicht nurfragen, was in 60 oder 70 Jahren wichtig ist, sondern müssen auch an dienächsten zehn Jahre denken", so Gabriel.Oliver Risken: Schaffung einer langfristigen Plattform für den Mittelstand"Der Mittelstand ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft - doch in Zeitenrasanter Veränderungen braucht er mehr als nur warme Worte. Mit demZukunftsdialog Mittelstand will die heristo ag eine Plattform schaffen, dieLösungen liefert: für Deregulierung, Bürokratieabbau, Digitalisierung und denFachkräftemangel. Es geht darum, den Mittelstand zu stärken, damit er auchmorgen der Motor unserer Wirtschaft bleibt", erläutert Oliver Risken, CEO derheristo ag.Pressekontakt:Jörn LeograndeBereichsleiterCorporate Communications & InnovationParkstraße 44 - 46,49214 Bad RothenfeldeTel.: 05424 / 299 485mailto:jleogrande@heristo.comChristian WolframEngel & Zimmermann GmbHAm Schlosspark 15,82131 GautingTel.: 089 / 893 563 558mailto:c.wolfram@engel-zimmermann.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/177981/5934088OTS: heristo aktiengesellschaft