Stellantis bekräftigt Bekenntnis zu Opel und Deutschland (FOTO)

Rüsselsheim (ots) - Stellantis Chairman John Elkann und Xavier Chéreau,

Stellantis Chief Human Resources & Heritage und Opel-Aufsichtsratschef, haben

den Standort Rüsselsheim besucht und ihre Unterstützung für die langfristige

Zukunft des Standorts bekräftigt. Gemeinsam mit Opel CEO und

Stellantis-Deutschlandchef Florian Huettl machten sie gestern unter anderem

Station im Produktionswerk, wo der Bestseller Opel Astra

(https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/astra-electric-2022) in allen

Antriebsvarianten sowie der DS4 der Schwestermarke DS Automobiles gefertigt

werden. Zudem verschafften sie sich im Design Center einen Überblick über das

zukünftige Modellportfolio. Auch nahmen sie sich die Zeit für Gespräche mit

Mitarbeitern und Sozialpartnern.



"Opel und Deutschland sind für Stellantis sehr wichtig. In einer Zeit

tiefgreifender industrieller Veränderungen habe ich diesen Besuch in Rüsselsheim

gerne genutzt, um unser Engagement für das Deutschlandgeschäft von Stellantis

und für unseren hochwertigen Dialog mit unseren wichtigsten Partnern und

Stakeholdern, insbesondere der IG Metall, zu bekräftigen. Dieser kooperative

Ansatz wird nachhaltige Chancen für alle in Deutschland bringen, ein erstes

Beispiel dafür ist der Bau des grEEn-Campus in Rüsselsheim", sagte Stellantis

Chairman John Elkann in einer kurzen Ansprache an Mitarbeiter.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Stellantis N.V.! Long 11,24€ 1,61 × 8,06 Zum Produkt Short 14,25€ 1,61 × 7,95 Zum Produkt