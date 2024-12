Bitcoin: Alles wartet auf die Korrektur – eine mögliche Timeline

Wann kommt die erste Korrektur?

Die Bitcoin-Kursentwicklung hält sich bisher weiterhin beeindruckend genau an seine zyklischen Preismuster und folgt den vergangenen Dynamiken eines Bullruns, die man bereits in 2013, 2017 und 2020/21 beobachten konnte. Während einer parabolischen Phase, in der Bitcoin sich in seine Preisfindung begibt, waren regelmäßige Korrekturen im Bereich von 20-35 Prozent nicht ungewöhnlich. Nach dem initialen Übergang in diese Phase hat Bitcoin sich durchschnittlich 6-8 Wochen in einem Aufwärtstrend befunden, bevor die erste solcher Korrekturen aufgetreten ist. Derzeit befinden wir uns seit 6 Wochen in der Preisfindungsphase.

Was bewegt den Markt?

Die Inflationsentwicklung, der Zustand des US-Arbeitsmarktes und daraus resultierend die Geldpolitik der Federal Reserve stehen weiterhin im Fokus des Marktes. Sowohl Inflations- als auch Arbeitsmarktdaten haben keine klaren Impulse in die eine oder andere Richtung gegeben. Da die Fed sich seit September jedoch wieder auf den Arbeitsmarkt fokussiert, ist für den Markt die im November wieder leicht gestiegene Arbeitslosigkeit Grund genug, um mit einer weiteren kleinen Zinssenkung im Zuge des FOMC-Meetings am 18. Dezember zu rechnen. Eine unerwartete Zinspause oder die Ankündigung einer solchen für die kommende Zinssitzung könnte allerdings für Enttäuschung sorgen und die erste größere Korrektur seit der Trump-Rally auslösen.

Perspektivisch bleibt die Liquidität an den Märkten der Schlüssel für die weitere Entwicklung dieses Bitcoin-Bullenmarktes. Hier liefert die unmittelbare Entwicklung der Liquidität einen Hinweis darauf, dass Bitcoin um den Jahreswechsel herum vor einer Korrektur stehen könnte. Der ehemalige Goldman Sachs Manager und Makro-Experte Raoul Pal weist darauf anhand seines Global Macro Investor Liquidity Index hin, der die vorlaufende Entwicklung der Liquidität in Sachen Geldmenge, Bankreserven und weiterer Faktoren zeigt. Bitcoin weist eine enge Korrelation mit der Liquiditätsentwicklung auf und sollte sich die unmittelbare Situation nicht bald verbessern, könnte das zu einer größeren Korrektur im ersten Quartal 2025 führen.

Langfristig bleibt der Liquiditätszyklus jedoch ein Faktor für eine Fortsetzung dieses Bullenmarktes, da die USA aufgrund ihrer Schuldenkrise gezwungen sind, weitere geldpolitische Lockerung zu betreiben. Auch China hat in den letzten Wochen weitere, sehr umfassende geld- und fiskalpolitische Maßnahmen für 2025 angekündigt, um die schwächelnde heimische Wirtschaft aufzufangen. Das spricht für eine weitere Geldmengenausweitung und damit für eine Fortsetzung dieses Bullruns, auch wenn es zu einer zwischenzeitlichen, ausufernden Korrektur kommen sollte.

Autor: Alexander Mayer

Alexander Mayer ist seit 2019 als Journalist an den Finanzmärkten tätig und seit 2017 als Investor im Krypto-Sektor unterwegs. Auf seinem Blog decentralist blickt er mit einem makroökonomischen Fokus auf die Krypto-Märkte.

