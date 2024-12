69 Mio. C$(1) schwere Beteiligungs-, Abnahme- und Strategiepartnerschaft mit Volkswagen Group und PowerCo ebnet Patriot Battery Metals den Weg zur Produktion

ECKDATEN

- Volkswagen Group wird über ihre Holding- und Finanzgesellschaft Volkswagen Finance Luxemburg S.A. („Volkswagen“) rund 69 Mio. C$[i] in den Erwerb von 9,9 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Patriot (die „Stammaktien“) investieren.

- Der Zeichnungspreis von 4,42 C$ pro Aktie entspricht einem Aufschlag von 65 % bzw. 35 % auf den 30- bzw. 90-tägigen volumengewichteten Durchschnittskurs.

- Verbindliche Abnahmevereinbarung mit dem vertikal integrierten Batteriehersteller PowerCo SE („PowerCo“), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Volkswagen, die eine Lieferung von 100.000 Tonnen Spodumenkonzentrat (Zielwert 5,5%iges SC) pro Jahr über einen Zeitraum von 10 Jahren vorsieht, was etwa 25 % der geschätzten Phase 1 bzw. etwa 12,5 % der gemeinsamen Produktion der Phasen 1 und 2 des Lithiumprojekts Shaakichiuwaanaan in der kanadischen Provinz Québec (das „Projekt Shaakichiuwaanaan“) entspricht.[ii]

- Die Abnahmevereinbarung soll die Versorgung von PowerCo für seine Batteriezellproduktionsaktivitäten in Europa und Nordamerika, unter anderem in der Batteriezellenfabrik in St. Thomas, Kanada, sicherstellen. Die Produktionskapazität beträgt bis zu 90 GWh.

- Es wurde eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, „MoU“) zur Gründung einer dauerhaften strategischen Beziehung zwischen PowerCo und Patriot unterzeichnet, die der Sondierung und gemeinsamen Erarbeitung gemeinsamer strategischer Zielsetzungen dient; dazu zählen auch Möglichkeiten im Hinblick auf die zukünftige Erschließung des Projekts Shaakichiuwaanaan, bei denen es vorrangig um die Schaffung einer kostengünstigen, nachhaltigen und ESG-konformen Batterie-Lieferkette geht, die von staatlichen Zuwendungen und Anreizsystemen profitieren wird, sowie um die mögliche Planung und Errichtung einer chemischen Umwandlungsanlage.

- Nach Abschluss der Machbarkeitsstudie für das Projekt Shaakichiuwaanaan hat Volkswagen die Möglichkeit, zusätzliche Finanzmittel zur Unterstützung des Projekts Shaakichiuwaanaan bereitzustellen, und erhält im Gegenzug zusätzliche Abnahmemengen zu noch zu vereinbarenden Bedingungen.

18. Dezember 2024 – Vancouver, BC, Kanada; 18. Dezember 2024 – Sydney, Australien / IRW-Press / Patriot Battery Metals Inc. (das „Unternehmen“ oder „Patriot“) (TSX.V: PMET | ASX: PMT | OTCQX: PMETF | FWB: R9GA) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Zeichnungsvereinbarung mit Deutschlands größtem Automobilhersteller Volkswagen abgeschlossen hat, welche die Ausgabe und den Verkauf von 15.557.500 Stammaktien an Volkswagen zum Preis von 4,42 C$ pro Aktie (der „Zeichnungspreis“) vorsieht. Der daraus generierte Gesamt-Bruttoerlös von rund 69 Mio. C$[iii] soll bei Abschluss in US-Dollar entrichtet werden, das ist ein Betrag in Höhe von 48 Mio. US$ („strategisches Investment“).

Der Zeichnungspreis entspricht einem Aufschlag von 65 % bzw. 35 % auf den 30- bzw. 90-tägigen volumengewichteten Durchschnittskurs der Stammaktien an der Toronto Stock Exchange („TSX“) im Zeitraum bis zum 17. Dezember 2024, dem letzten Handelstag vor der Ankündigung des strategischen Investments.

Mit dem Abschluss des strategischen Investments gelangt Volkswagen in den Besitz von rund 9,9 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Patriot auf pro forma unverwässerter Basis und erhält bestimmte Rechte gemäß einer zwischen Volkswagen und dem Unternehmen abzuschließenden Vereinbarung über Anlegerrechte (Investor Rights Agreement, „Vereinbarung über Anlegerrechte“).

Der Erlös aus dem strategischen Investment wird für die Exploration, die Erschließung und die Erstellung einer Machbarkeitsstudie für das Projekt Shaakichiuwaanaan sowie für allgemeine betriebliche Zwecke und als Working Capital verwendet.

Als Teil des strategischen Investments wird Patriot eine verbindliche Abnahmevereinbarung (Offtake Term Sheet, „Abnahmevereinbarung“) mit dem vertikal integrierten Batteriehersteller PowerCo, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Volkswagen, abschließen, die vorsieht, dass Patriot über einen Zeitraum von zehn Jahren jährlich 100.000 Tonnen Spodumenkonzentrat (Zielwert 5,5%iges SC) liefert.

Die Abnahmevereinbarung soll die Versorgung von PowerCo für seine Aktivitäten in Zusammenhang mit der Batteriezellenproduktion in Europa und Nordamerika, unter anderem in der Batteriezellenfabrik in St. Thomas (Kanada), sicherstellen. St. Thomas soll zur größten Batteriezellenfabrik von PowerCo ausgebaut werden und eine Produktionskapazität von bis zu 90 GWh erreichen - genug, um mehr als eine Million Elektrofahrzeuge jährlich herzustellen. Zum Aufgabenbereich von PowerCo gehört auch der Aufbau einer nordamerikanischen Elektrofahrzeug-Lieferkette, die von der Rohstoffversorgung bis hin zum Bau und Betrieb von Gigafabriken reicht.

Volkswagen ist mittlerweile der größte europäische Hersteller von Elektrofahrzeugen. Das Unternehmen engagiert sich strategisch und finanziell stark in der nordamerikanischen Elektrofahrzeugbranche. Zu diesen wachstumsfördernden Investitionen zählen das 5,8-Mrd.-US$-Investment in die Firma Rivian zur gemeinsamen Entwicklung von Elektrofahrzeug-Architektur und -Software, die Wiederbelebung der Marke Scout und die Partnerschaft mit dem Festkörperbatteriehersteller QuantumScape.

Ken Brinsden, President, CEO und Managing Director von Patriot, meint dazu: „Wir begrüßen Volkswagen und PowerCo als unseren strategischen Partner. Dies ist ein entscheidender Meilenstein für Patriot, denn wir konnten einen langfristigen strategischen Partner gewinnen, der als erster Kunde des international bedeutenden Projekts Shaakichiuwaanaan bereits ein wichtiger Akteur in der europäischen und nordamerikanischen Batterielieferkette ist. Dieses Investment steht im Einklang mit unserer langfristigen Strategie, Patriot als international führendes Lithiumunternehmen und Hauptlieferanten von Lithiumrohstoffen für die aufstrebenden nordamerikanischen und europäischen Lieferketten für Batteriematerialien zu positionieren.“

„Die Erstinvestition von PowerCo und Volkswagen zeugt von den erstklassigen Qualitäten des Projekts Shaakichiuwaanaan; und die Abnahmevereinbarung sichert dem Unternehmen eine Zukunft als führender Zulieferer von Lithiumrohstoffen für die Elektrofahrzeug-Lieferkette der beiden Firmen.“

Thomas Schmall, Board Member for Technology, Volkswagen Group: „Dieses Investment ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg in eine vollelektrische Zukunft. Durch die Zusammenarbeit mit Patriot Battery Metals sichern wir uns nicht nur wichtige Rohstoffe für eine zukunftsweisende, nachhaltige Batterietechnologie, sondern stärken auch unsere Präsenz in Nordamerika. Gemeinsam mit unseren Partnern schaffen wir in Nordamerika ein eigenes Ökosystem für Elektromobilität, das von Batterietechnologien über Software bis hin zu spezifischen Fahrzeugarchitekturen alles abdeckt.“

Jörg Teichmann, Chief Procurement Officer von PowerCo, erklärt: „Dies ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg, uns als führender Anbieter von erstklassigen Batterietechnologien zu positionieren. Gleichzeitig werden wir damit unserem Anspruch gerecht, relevante Teilbereiche entlang der gesamten Wertschöpfungskette abzudecken - von der Beschaffung der Rohstoffe bis hin zum Betrieb der Gigafabriken. Es freut uns sehr, dass wir in Patriot einen solchen Partner gefunden haben und das Team dabei unterstützen können, Patriot zu einem international führenden Lithiumproduzenten und Hauptlieferanten von Lithiumrohstoffen für die aufstrebenden nordamerikanischen und europäischen Lieferketten für Batteriematerialien zu machen.“

Abnahmevereinbarung

Gemäß der mit PowerCo nach Abschluss des strategischen Investments zu schließenden Abnahmevereinbarung wird PowerCo Anspruch auf eine jährliche Lieferung von 100.000 Tonnen Spodumenkonzentrat mit einer Zielspezifikation von 5,5 % Li2O über eine Laufzeit von zehn Jahren haben, wobei die Möglichkeit besteht, die Vereinbarung im wechselseitigen Einvernehmen der Parteien um weitere fünf Jahre zu verlängern. Der Preismechanismus der Abnahmevereinbarung ist an die entsprechenden Indices für Lithiumchemikalien und Spodumen gekoppelt, wobei modifizierende Faktoren gegenüber den Indices verwendet werden, um einen angepassten langfristigen Vertragspreis für Spodumenkonzentrat abzuleiten, der die strategische Beteiligung von PowerCo am Unternehmen berücksichtigt. Der Preismechanismus unterliegt regelmäßigen Preisüberprüfungen, um sicherzustellen, dass die Preisgestaltung an die gemeldeten Preise für Spodumenkonzentrat gekoppelt bleibt.

Die Abnahmevereinbarung unterliegt einer Reihe von üblichen Bedingungen, die den Vormachbarkeitsstatus des Projekts Shaakichiuwaanaan widerspiegeln. Zu den aufschiebenden Bedingungen der Abnahmevereinbarung zählen eine endgültige Investitionsentscheidung („Projekt-FID“), die Einholung aller erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen sowie die erfolgreiche Inbetriebnahme der ersten Phase des Projekts Shaakichiuwaanaan bis zum 30. Juni 2031.

Die Vertragsparteien hegen die Absicht, die Abnahmevereinbarung nach Abschluss der Machbarkeitsstudie durch eine noch umfassendere Abnahmevereinbarung zu ersetzen. Sollte innerhalb von 90 Tagen nach Abschluss der Machbarkeitsstudie (oder zu einem späteren, von den Parteien vereinbarten Zeitpunkt) keine umfassendere Abnahmevereinbarung abgeschlossen worden sein, gilt weiterhin das verbindliche Offtake Term Sheet.

Vereinbarung über Anlegerrechte

Die von Patriot und Volkswagen bei Abschluss des strategischen Investments abzuschließende Vereinbarung über Anlegerrechte räumt Volkswagen das Recht ein, sich an zukünftigen Kapitalerhöhungen des Unternehmens zu beteiligen. Das Unternehmen hat sich außerdem bereit erklärt, wirtschaftlich vertretbare Maßnahmen zu ergreifen, um Volkswagen beim Erwerb zusätzlicher Stammaktien zu den jeweils aktuellen Marktpreisen im Zusammenhang mit der üblichen Verwässerung zu unterstützen. Volkswagen hat in der Vereinbarung über die Anlegerrechte einer 24-monatigen „Standstill“-Frist zu den üblichen Bedingungen zugestimmt. Volkswagen hat sich außerdem verpflichtet, die im Rahmen des strategischen Investments erworbenen Stammaktien während eines Zeitraums von zwei Jahren nicht zu übertragen, außer es treten bestimmte Umstände wie Übernahmen, Fusionen oder Arrangements ein.

Volkswagen und PowerCo werden in einem technischen Beratungsausschuss vertreten sein, der von Patriot zur Unterstützung der Planung und Entwicklung des Projekts Shaakichiuwaanaan gebildet wird.

Die Vereinbarung über Anlegerrechte sieht vor, dass Volkswagen nach der Freigabe der Machbarkeitsstudie für das Projekt Shaakichiuwaanaan die Möglichkeit erhält, für zusätzliche Abnahmemengen als Schlüsselinvestor im Rahmen der Finanzierung der Projekt-FID aufzutreten, und zwar jeweils zu Bedingungen, die von den Parteien einvernehmlich festgelegt werden. Eine solche von Volkswagen bereitgestellte Projektfinanzierung wäre Teil der Gesamtfinanzierungsstrategie des Unternehmens für das Projekt Shaakichiuwaanaan.

Absichtserklärung (MoU)

Im Rahmen des strategischen Investments haben Patriot und PowerCo eine unverbindliche und nicht exklusive Absichtserklärung unterzeichnet, die nach Abschluss des strategischen Investments für eine Dauer von 24 Monaten in Kraft tritt. In der Absichtserklärung haben sich die Parteien darauf geeinigt, gemeinsam Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit bei gemeinsamen strategischen Zielen im Zusammenhang mit dem Projekt Shaakichiuwaanaan zu sondieren. Dazu zählen:

- Hilfe und Unterstützung für die zukünftige Entwicklung des Projekts Shaakichiuwaanaan, einschließlich der Heranführung des Projekts Shaakichiuwaanaan an einen größeren Kreis von Anlegern, Finanzgebern und weiteren Wirtschafts- oder Strategiepartnern, die bei der Finanzierung und Entwicklung des Projekts Shaakichiuwaanaan behilflich sein können;

- Sondierung potenzieller Partnerschaften im nachgelagerten Bereich für die Planung und Errichtung einer chemischen Umwandlungsanlage an einem noch zu bestimmenden Standort;

- Sondierung von Midstream-Möglichkeiten zur Herstellung eines Zwischenprodukts am Minenstandort, um die Transportkosten und die Kohlenstoffintensität entsprechend zu senken;

- Erreichen der branchenweit höchsten ESG-Standards;

- Kooperationen im Hinblick auf Auftragsverarbeitungsmöglichkeiten;

- Sondierung von Partnerschaften mit erfahrenen Unternehmen, die über Fachkenntnisse und Technologien zur chemischen Umwandlung verfügen; und

- Nutzung bestehender Beziehungen im Hinblick auf staatliche Zuwendungen, Anreizsysteme und Finanzierungen.

Zeitplan

Das strategische Investment ist an die Genehmigung der TSXV-Börsenaufsicht und die Erfüllung aller weiteren üblichen Abschlussbedingungen geknüpft und wird voraussichtlich spätestens Mitte Januar 2025 abgeschlossen. Die Ausgabe der Stammaktien an Volkswagen erfolgt entsprechend der aktuellen Platzierungskapazität des Unternehmens gemäß ASX Listing Rule 7.1, ohne dass es dazu der Einwilligung der Aktionäre bedarf.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „U.S. Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen oder eine Befreiung von den Registrierungsanforderungen vor.

Berater

Macquarie Capital fungiert als Finanzberater für Patriot. Patriot wird von Davies Ward Phillips & Vineberg LLP in Kanada und Allens in Australien vertreten.

Über Patriot Battery Metals Inc.

Patriot Battery Metals Inc. ist ein Hartgestein-Lithiumexplorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebietes Shaakichiuwaanaan (früher als Corvette bekannt) konzentriert, das in der Region Eeyou Istchee James Bay in Quebec, Kanada, liegt und ganzjährig über eine Allwetterstraße erreichbar ist und in der Nähe der regionalen Stromleitungsinfrastruktur liegt. Die Mineralressource Shaakichiuwaanaan[iv], die die Spodumen-Pegmatite CV5 und CV13 einschließt, beläuft sich auf insgesamt 80,1 Mio. Tonnen mit 1,44 % Li2O in der Kategorie „angedeutet“ und 62,5 Mio. Tonnen mit 1,31 % Li2O in der Kategorie „vermutet“ und gilt als die größte Lithiumpegmatit-Ressource in Nord-, Mittel- und Südamerika und als die achtgrößte Lithiumpegmatit-Ressource der Welt. Darüber hinaus beherbergt das Konzessionsgebiet Shaakichiuwaanaan mehrere andere Spodumen-Pegmatit-Cluster, die noch durch Bohrungen erprobt werden müssen, sowie bedeutende Gebiete mit vielversprechenden Trends, die noch bewertet werden müssen.

Über PowerCo SE und Volkswagen AG

Die Muttergesellschaft von PowerCo, die Volkswagen AG, auch bekannt als Volkswagen Group, produziert und verkauft ihre Fahrzeuge in Deutschland und anderen europäischen Ländern, in Nord- und Südamerika, im asiatisch-pazifischen Raum sowie international. Das Unternehmen ist in vier Marktsegmenten tätig: Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Power Engineering und Finanzdienstleistungen. Vom Batteriemanagement über die Batteriezellenproduktion bis hin zum Recycling – die Volkswagen Group entwickelt sich zum profitablen Experten entlang des gesamten Lebenszyklus der Schlüsselkomponente Batterie. Vor diesem Hintergrund wird die Batteriezellentechnologie immer mehr zu einer Kernkompetenz des Unternehmens. PowerCo SE, die Tochtergesellschaft der Volkswagen AG, wurde 2022 gegründet und konzentriert sich auf die Entwicklung von Batteriezellen.

Diese Pressemeldung wurde vom Board of Directors des Unternehmens freigegeben.

„KEN BRINSDEN“

Kenneth Brinsden, President, CEO & Managing Director

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ oder „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements bereitzustellen, die es Investoren und anderen ermöglichen, ein besseres Verständnis der Geschäftspläne und der finanziellen Leistung und Lage des Unternehmens zu erlangen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Strategie des Unternehmens, den zukünftigen operativen Betrieb, die Finanzlage, die Aussichten, die Pläne und die Ziele des Managements beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie „planen“, „erwarten“, „schätzen“, „vorhersehen“, „glauben“, „können“, „könnten“, „würden“, „erreichen“, „erkunden“, „entwickeln“, „etablieren“ oder „werden“ gekennzeichnet. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf den Abschluss des strategischen Investments, die erwartete Verwendung der Erlöse aus der strategischen Investition, den Abschluss der Abnahme- und Investorenrechtevereinbarung bei Abschluss dem strategischen Investmen, die Erwartung, dass das Unternehmen eine Machbarkeitsstudie für das Projekt Shaakichiuwaanaan abschließen wird, die Möglichkeit, dass Volkswagen sich bereit erklärt, dem Unternehmen in Zukunft zusätzliche Finanzmittel im Gegenzug für zusätzliche Abnahmemengen zu noch zu vereinbarenden Bedingungen zur Verfügung zu stellen, die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen der Abnahmevereinbarung, der Abschluss einer umfassenden Abnahmevereinbarung durch das Unternehmen und PowerCo sowie die Möglichkeit, dass Volkswagen und PowerCo bei bestimmten, in der Absichtserklärung genannten gemeinsamen strategischen Zielen zusammenarbeiten.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, die, falls sie nicht zutreffen, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen Informationen oder Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Informationen oder Aussagen als richtig erweisen werden. Zu den wichtigsten Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Informationen des Unternehmens basieren, zählen die Fähigkeit des Unternehmens, alle Abschlussbedingungen des strategischen Investments zu erfüllen, sowie die erforderliche Gesamtfinanzierung und der Zeitplan für den Abschluss der Machbarkeitsstudie für das Projekt Shaakichiuwaanaan, der Gegenwert des Bruttoerlöses des strategischen Investments in kanadischen Dollar, der in US-Dollar erhalten wird, die Fähigkeit des Unternehmens, das Projekt FID zu erreichen, die wirtschaftliche Machbarkeit des Projekts Shaakichiuwaanaan, die Fähigkeit des Unternehmens, die Erschließung des Projekts Shaakichiuwaanaan zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen zu finanzieren, der Erhalt aller für den Bau und den operativen Betrieb des Projekts Shaakichiuwaanaan erforderlichen Genehmigungen und die Fähigkeit des Unternehmens, im Projekt Shaakichiuwaanaan Lithium zu produzieren, um seine Verpflichtungen im Rahmen der Abnahmevereinbarung zu erfüllen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht alle vom Unternehmen berücksichtigten Faktoren und Annahmen enthält.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen auch Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist und die sich in erheblichem Maße nachteilig auf die Geschäftstätigkeit, die Finanzlage, die Ergebnisse des operativen Betriebs und die Wachstumsaussichten des Unternehmens auswirken können. Zu den Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, zählen unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, alle Abschlussbedingungen für das strategische Investment zu erfüllen, die Fähigkeit des Unternehmens, die aufschiebenden Bedingungen der Abnahmevereinbarung zu erfüllen, die in der Abnahmevereinbarung festgelegten kommerziellen Bedingungen angesichts des frühen Stadiums des Projekts Shaakichiuwaanaan, die Entwicklung des Projekts Shaakichiuwaanaan, die Wechselkurse und die Fähigkeit des Unternehmens, seine vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen. Darüber hinaus werden die Leser darauf hingewiesen, die detaillierte Risikodiskussion im jüngsten Jahresinformationsblatt des Unternehmens, das auf SEDAR+ veröffentlicht wurde und auf das in dieser Pressemitteilung verwiesen wird, sorgfältig zu lesen, um ein umfassenderes Verständnis der Risiken und Ungewissheiten zu erhalten, die sich auf die Geschäfte und operativen Betriebe des Unternehmens auswirken.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, und versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dem Unternehmen nicht bekannt sind und die dazu führen könnten, dass Ereignisse oder Ergebnisse von den Erwartungen des Managements abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Informationen erwartet werden. Sollte sich eines dieser Risiken oder Ungewissheiten verwirklichen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in den hier genannten zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden. Aufgrund der den zukunftsgerichteten Aussagen innewohnenden Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen, auf die hier Bezug genommen wird, dienen dem Zweck, den Anlegern das Verständnis für die Geschäftspläne, die finanzielle Leistung und den Zustand des Unternehmens zu erleichtern, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet.

Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Das Unternehmen qualifiziert alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung durch Verweis auf diese Warnhinweise.

Erklärung der sachkundigen Person (ASX Listing Rule 5.23)

Die Mineralressourcenschätzung in dieser Pressemitteilung wurde vom Unternehmen in Übereinstimmung mit ASX Listing Rule 5.8 am 5. August 2024 gemeldet. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung keine von der sachkundigen Person überprüften neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der Pressemitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen in der Pressemitteilung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich verändert haben. Das Unternehmen bestätigt, dass zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Form und der Kontext, in dem die Ergebnisse der sachkundigen Person dargestellt werden, nicht wesentlich gegenüber der ursprünglichen Pressemitteilung geändert wurden.

Das Produktionsziel, auf das in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, wurde vom Unternehmen in Übereinstimmung mit der ASX Listing Rule 5.16 am 21. August 2024 gemeldet. Das Unternehmen bestätigt, dass zum Zeitpunkt dieser Mitteilung alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die dem Produktionsziel aus der ursprünglichen Mitteilung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Investor Relations:

Olivier Caza-Lapointe

Head, Investor Relations – Nordamerika

T: +1 (514) 913-5264

E: ocazalapointe@patriotbatterymetals.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

[i] Der kanadische Gegenwert basiert auf einem Bruttoerlös von 48 Mio. US$, der bei Abschluss zu entrichten ist, und entspricht einem USD/CAD-Wechselkurs von 1,4310 per 17. Dezember 2024. Der tatsächliche kanadische Gegenwert hängt vom aktuellen USD/CAD-Wechselkurs beim Abschluss ab.

[ii] Als Grundlage dient die geschätzte Produktion für Phase 1 und Phase 2, wie im entsprechenden Bericht des Unternehmens beschrieben („NI 43-101 Technical Report Preliminary Economic Assessment for the Shaakichiuwaanaan Project“ vom 21. August 2024, erstellt von Todd McCracken, P.Geo., Hugo Latulippe, P.Eng., Shane Ghouralal, P.Eng., MBA, Luciano Piciacchia, P.Eng., Ph.D, Ryan Cunningham, M.Eng., P.Eng., und Nathalie Fortin, P.Eng., M.Env., verfügbar auf SEDAR+).

[iii] Der kanadische Gegenwert basiert auf einem Bruttoerlös von 48 Mio. US$, der bei Abschluss zu entrichten ist, und entspricht einem USD/CAD-Wechselkurs von 1,4310 per 17. Dezember 2024. Der tatsächliche kanadische Gegenwert hängt vom aktuellen USD/CAD-Wechselkurs beim Abschluss ab.

[iv] Die Mineralressourcenschätzung (80,1 Mio. t mit 1,44 % Li2O und 163 ppm Ta2O5 in der Kategorie „angedeutet“, und 62,5 Mio. t mit 1,31% Li2O und 147 ppm Ta2O5 in der Kategorie „vermutet“) für Shaakichiuwaanaan (CV5 & CV13) wird mit einem Cut-off-Gehalt von 0,40 % Li2O (Tagebau), 0,60 % Li2O (Untertagebau CV5) und 0,80 % Li2O (Untertagebau CV13) ausgewiesen, Stichtag ist der 27. Juni 2024 (bis zu Bohrloch CV24-526). Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine wirtschaftliche Machbarkeit ergeben.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

