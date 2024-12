Das von Manulife unterstützte Serverfarm erhöht die von TD Securities geführte Kreditfazilität auf 1,637 Mrd. USD, um Hyperscale-Mietern kritische Kapazitäten bereitzustellen

TORONTO und LOS ANGELES, 18. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Serverfarm, ein globaler Entwickler und Betreiber von Rechenzentren, hat seine Kreditfazilität in Nordamerika unter der Leitung von TD Securities erfolgreich auf 1,637 Mrd. USD erhöht. Dies ist Teil seines beschleunigten Geschäftswachstums, das durch bedeutende langfristige Verpflichtungen von Hyperscale-Kunden unterstützt wird.

Serverfarm sichert sich zusätzliche Finanzierungskapazitäten in Höhe von 747 Mio. USD, um von der schnell wachsenden Nachfrage von Hyperscale-Kunden nach Cloud- und KI-Implementierungen zu profitieren

Die weltweite Nachfrage nach hochwertigen Hyperscale-Colocation-Kapazitäten für Cloud- und KI-Implementierungen nimmt auf dem nordamerikanischen Markt weiter zu, der bei großen, campusgroßen, kurzfristigen Kapazitäten erheblich eingeschränkt ist. Mit einem Portfolio an gesicherten Grundstücken, Lieferkettenverpflichtungen und preisgekrönten Design-, Bau- und Betriebsteams ist die Serverfarm-Plattform als zuverlässiger Hyperscale-Partner einzigartig positioniert, um diese Anforderungen schnell und in großem Umfang zu erfüllen.

„Nach unserer jüngsten 500-MW+ Houston-Ankündigung freuen wir uns, dass wir Zugang zu zusätzlichem Kapital haben, um die starke Erfolgsbilanz von Serverfarm bei der Bereitstellung kurzfristiger Kapazitäten für Schlüsselkunden zu unterstützen", sagte Avner Papouchado, CEO von Serverfarm. „Die schnell wachsende Nachfrage nach Cloud- und KI-Lösungen in Verbindung mit langfristigen und umfangreichen Zusagen von Hyperscale-Kunden treibt das Wachstum im gesamten Serverfarm-Portfolio voran."

„Wir sind unseren Finanzierungspartnern dankbar und freuen uns darauf, unsere strategischen, langfristigen Beziehungen zu ihnen weiter auszubauen", sagte Recep Kendircioglu, Global Head of Infrastructure bei Manulife Investment Management. „Das große Interesse, das wir von Seiten der Kreditgeber erfahren haben, ist ein Beleg für die Stärke der Serverfarm-Plattform und das beträchtliche Wachstumspotenzial des Unternehmens."

Durch die Aufstockung wurden sieben neue Kreditgeber in das Bankenkonsortium aufgenommen, das nun insgesamt 19 Kreditgeber umfasst.

Informationen zu Serverfarm

Serverfarm ist eine etablierte, überregionale Rechenzentrumsplattform, die Rechenzentrumslösungen für wichtige Hyperscale-, Webscale-, Technologie- und Netzwerkkunden anbietet. Diese Rechenzentrumslösungen umfassen Colocation, Data Center Design und IT Infrastructure Management, durch Serverfarm's proprietäre InCommand DMaaS-Technologie. Weitere Informationen finden Sie unter serverfarmllc.com.

Informationen zu Manulife Wealth & Asset Management

Als Teil der Manulife Financial Corporation bietet Manulife Wealth & Asset Management weltweit 19 Millionen Privatpersonen, Institutionen und Mitgliedern von Pensionsplänen Anlage-, Finanzberatungs- und Pensionsplandienstleistungen an. Unser Ziel ist es, Entscheidungen zu erleichtern und das Leben zu verbessern, indem wir den Menschen von heute die Möglichkeit geben, für eine bessere Zukunft zu investieren. Als engagierter Partner unserer Kunden und als verantwortungsbewusster Verwalter des Anlegerkapitals bieten wir ein bewährtes Risikomanagement, fundiertes Fachwissen über öffentliche und private Märkte sowie umfassende Dienstleistungen für die Altersvorsorge. Unser Ziel ist es, bessere Investitions- und Wirkungsergebnisse zu erzielen und den Menschen zu helfen, selbstbewusst zu sparen und zu investieren, um ihre finanzielle Zukunft zu sichern. Nicht alle Angebote sind in allen Rechtsordnungen verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter manulifeim.com.

