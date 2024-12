Dax schließt vor Fed-Entscheid kaum verändert

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der Dax kaum verändert geschlossen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 20.243 Punkten berechnet, ein minimales Minus im Vergleich zum Vortagesschluss. An der Spitze der Kursliste rangierten kurz vor Handelsschluss Infineon, die Commerzbank und Daimler Truck, am Ende Symrise, die Hannover Rück und Beiersdorf.



Der Mittwoch stand ganz im Zeichen des am Abend anstehenden Fed-Entscheids sowie Nachrichten über eine Erhöhung des Anteils der Unicredit an der Commerzbank auf 28 Prozent. "Damit kommen die Italiener auch ihrem Ziel, einen Anteil von 29,9 Prozent zu erwerben, ein gewaltiges Stück näher", sagte Konstantin Oldenburger, Marktanalyst von CMC Markets.





