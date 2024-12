Die Experten für Fach- und Führungskräfte in der Bau- und Immobilienbranche (FOTO)

Düsseldorf (ots) - In der Bau- und Immobilienbranche steht die Personalplanung

weiterhin vor einem Paradigmen- und Generationswechsel - ein doppelter Wandel,

der nach neuen Strategien verlangt: Die Grynia Consulting GmbH setzt hier mit

innovativen Personallösungen an und ebnet Unternehmen den Weg in eine

erfolgreiche Zukunft. Wie sie ihre Kunden dabei im Detail unterstützt, erfahren

Sie hier.



Ein grundlegender struktureller Wandel durchzieht die Bau- und Immobilienbranche

wie ein roter Faden - und setzt Unternehmen enorm unter Druck: Einerseits

verändern wirtschaftliche Unsicherheit und konservative Ansätze die Dynamik der

Personalplanung. Andererseits sorgt der Generationswechsel dafür, dass

traditionelle Strukturen längst nicht mehr ausreichen, um junge Fach- und

Führungskräfte zu gewinnen und zu halten. Doch genau hier offenbart sich das

größte Problem: Oft fehlen der nötige Mut sowie grundlegende Konzepte, um

notwendige Veränderungen im Personalbereich konsequent umzusetzen. "Wenn

betroffene Unternehmen es weiterhin versäumen, interne Erneuerungen

voranzutreiben oder auf Impulse von außen zu reagieren, geraten sie unweigerlich

in eine schwierige Position", mahnt Thomas Grynia, Gründer und Geschäftsführer

der Grynia Consulting GmbH.







Rollen seine Führungskompetenz unter Beweis stellt. Wir bringen Unternehmen mit

genau diesen Fachkräften zusammen, um sie nicht nur kurzfristig, sondern

langfristig erfolgreich zu machen", fügt er hinzu. Als erfahrener

Personalberater mit einem Jahrzehnt Branchenkenntnis bietet Thomas Grynia

mittelständischen Unternehmen der Bau- und Immobilienbranche somit innovative

Lösungen - von Executive Search über Interim Management bis hin zu Performance

Recruiting und Employer Branding. Durch seinen individuellen Ansatz konnte er

bereits zahlreiche Unternehmen dabei unterstützen, die richtigen Führungs- und

Fachkräfte zu gewinnen und sie nachhaltig in ihre Strukturen zu integrieren.

Dass die Grynia Consulting GmbH heute zu den führenden Personalberatungen der

Branche zählt, zeigt sich nicht zuletzt in ihrer vergleichsweise geringen

Nachbesetzungsquote von unter drei Prozent.



Von grundlegender Analyse bis zur erfolgreichen Besetzung: Wie die Grynia

Consulting GmbH ihre Kunden mit den besten Fach- und Führungskräften

zusammenbringt



Bevor die eigentliche Suche nach passenden Kandidaten beginnt, legt die Grynia

Consulting GmbH den Fokus auf eine umfassende und detaillierte Analyse der

bestehenden Teamstrukturen und Organigramme. Dieser strukturierte

Briefing-Prozess sorgt für ein klares Verständnis der zu besetzenden Position, Seite 2 ► Seite 1 von 2





"Im Mittelpunkt jeder Veränderung steht letztlich der Mensch, der in neuenRollen seine Führungskompetenz unter Beweis stellt. Wir bringen Unternehmen mitgenau diesen Fachkräften zusammen, um sie nicht nur kurzfristig, sondernlangfristig erfolgreich zu machen", fügt er hinzu. Als erfahrenerPersonalberater mit einem Jahrzehnt Branchenkenntnis bietet Thomas Gryniamittelständischen Unternehmen der Bau- und Immobilienbranche somit innovativeLösungen - von Executive Search über Interim Management bis hin zu PerformanceRecruiting und Employer Branding. Durch seinen individuellen Ansatz konnte erbereits zahlreiche Unternehmen dabei unterstützen, die richtigen Führungs- undFachkräfte zu gewinnen und sie nachhaltig in ihre Strukturen zu integrieren.Dass die Grynia Consulting GmbH heute zu den führenden Personalberatungen derBranche zählt, zeigt sich nicht zuletzt in ihrer vergleichsweise geringenNachbesetzungsquote von unter drei Prozent.Von grundlegender Analyse bis zur erfolgreichen Besetzung: Wie die GryniaConsulting GmbH ihre Kunden mit den besten Fach- und FührungskräftenzusammenbringtBevor die eigentliche Suche nach passenden Kandidaten beginnt, legt die GryniaConsulting GmbH den Fokus auf eine umfassende und detaillierte Analyse derbestehenden Teamstrukturen und Organigramme. Dieser strukturierteBriefing-Prozess sorgt für ein klares Verständnis der zu besetzenden Position,