ROUNDUP 4 Ceconomy will operativ deutlich mehr verdienen - Aktionäre skeptisch Die MediaMarkt- und Saturn-Mutter Ceconomy will im neuen Geschäftsjahr operativ deutlich mehr verdienen. Zudem richtet sie ihre Dividendenpolitik neu aus, nachdem das Unternehmen im abgeschlossenen Jahr wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt ist. …