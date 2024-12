EuroStoxx vor US-Zinsentscheid besser als FTSE und SMI

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Steigende Kurse in New York haben dem Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 am Mittwoch im Verlauf zu Kursgewinnen verholfen. International waren alle Augen auf die US-Notenbank Fed gerichtet, von der sich Anleger nach dem hiesigen Börsenschluss eine dritte Zinssenkung in diesem Jahr versprechen. Die Risikobereitschaft blieb daher recht niedrig.

Der EuroStoxx legte letztlich um 0,30 Prozent auf 4.957,28 Punkte zu. Außerhalb des Euroraums war das Bild aber verhaltener: Der britische FTSE 100 schloss am Tag vor dem Zinsentscheid der Bank of England nur knapp mit 0,05 Prozent im Plus bei 8.199,11 Punkten. Der Schweizer SMI jedoch sackte deutlich um 0,87 Prozent auf 11.638,91 Zähler ab. Dort belasteten Kursverluste von Werten wie Givaudan , Swiss Re und Nestle .