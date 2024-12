Aktien Wien Schluss Leitindex ATX legt zu - AT&S unter Druck Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch etwas höher geschlossen. Der österreichische Leitindex ATX verbesserte sich um 0,34 Prozent auf 3.602,14 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es vor der am Abend anstehenden Bekanntgabe der …