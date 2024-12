Ceconomy auf Dreimonatstief - Ausblick wird hinterfragt

(Neu: Kursentwicklung, Schlusstendenz, weitere Details)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Hinweise auf gute Geschäftsaussichten und eine neue Dividendenpolitik haben die Papiere von Ceconomy am Mittwoch nur kurz angetrieben. Der Ausblick wurde im weiteren Handelsverlauf stärker hinterfragt. Nicht ungewöhnlich mit Blick auf zurückliegende Zahlenveröffentlichungen des Elektronik-Einzelhändlers, drehten die Papiere auch diesmal nach kräftigen Kursgewinnen zum Auftakt ins Minus. Zum Handelsende verloren sie auf dem letzten Platz im Nebenwerteindex SDax 12,5 Prozent auf 2,58 Euro.

Die MediaMarkt- und Saturn-Mutter will im neuen Geschäftsjahr operativ deutlich mehr verdienen. Zudem richtet sie ihre Dividendenpolitik neu aus. Künftig sollen 10 bis 25 Prozent des Gewinns je Aktie an die Aktionäre weitergegeben werden. Im Rahmen einer Pressekonferenz konkretisierte Ceconomy am Vormittag die Prognosen: Demnach soll im neuen Geschäftsjahr auf bereinigter Basis das operative Ergebnis (Ebit) um mindestens 10 Prozent und der Umsatz um 3 bis 5 Prozent wachsen.