Na endlich: Qualcomm-Aktie mit Lebenszeichen!

Zwei Wochen vor dem Jahreswechsel deutet alles darauf hin, dass 2024 ein für Halbleiteraktien weiteres, äußerst erfolgreiches Börsenjahr wird. Der Branchenindex Philadelphia Semiconductor blickt auf Kursgewinne von rund 25 Prozent zurück, angeführt vor allem von Highflyern wie Broadcom, Nvidia und Taiwan Semiconductor.

Doch 2024 war längst nicht für alle Titel der Branche erfolgreich. AMD wirkt beim Dauerbrenner KI abgehängt, während Intel in seiner aktuellen Unternehmensstruktur sogar vor dem Aus steht. Qualcomm, das zeitweise als potenzieller Käufer von Intel gehandelt wurde, hat sich zwar um etwa 10 Prozent steigern können, hängt damit aber ebenfalls hinterher – trotz bärenstarker Produktpipeline.

Überraschende Underperformance

Die Underperformance sowohl gegenüber dem Gesamtmarkt als auch der Peergroup ist vor dem Hintergrund der günstigen Bewertung überraschend. Für 2025 schätzen Analysten einen Gewinn von 11,18 US-Dollar pro Anteilsschein. Das ergibt für einen Aktienkurs von etwa 158 US-Dollar ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,1. Zum Vergleich: Der Branchendurchschnitt liegt bei 26. Die Vielfachen der beiden Highflyer Broadcom (37,9) und Nvidia (44,2) sind sogar noch deutlich höher.

Zwar ist bei Qualcomm in den kommenden Jahren ein weitaus weniger dynamisches Wachstum als bei den KI-Marktführern zu erwarten, seine Produktpipeline hat der Breitbandspezialist aber längst erweitert. Mit System-on-Chips auch für Notebooks und CPUs will der Konzern künftig das Prozessor-Geschäft von AMD und Intel angreifen. Außerdem verfügt Qualcomm über eine wachsende Automotive-Sparte, die von den Entwicklungen um autonomes Fahren profitieren dürfte.

Apple will weg von Qualcomm – schon wieder

An positiven Katalysatoren hat es der Aktie zuletzt gefehlt. Die Schlagzeilen bestimmte vor allem, dass Apple einen weiteren Versuch starten will, ein hauseigenes Breitbandmodem für sein iPhone zu entwickeln, um sich von Zuliefern wie Qorvo, Skyworks Solutions aber eben auch Qualcomm unabhängig zu machen. Das lag auf dem Aktienkurs schwer wie Blei.

Mizuho senkt Kursziel, bekräftigt aber positiven Ausblick

Am Mittwoch konnte Qualcomm jedoch ein Ausrufezeichen setzen und zumindest zeitweise rund zwei Prozent zulegen, ehe die Fed mit ihrer dramatisch angehobenen Zinsprognose für die kommenden zwei Jahre für Katerstimmung an den Märkten sorgte.

Grund für das plötzliche Kaufinteresse war ein Analystenkommentar der japanischen Investmentbank Mizuho. Die senkte zwar ihr Kursziel von 245 auf 215 US-Dollar – auch um dem in den vergangenen Monaten stark gefallenen Aktienkurs Rechnung zu tragen – behielt ihr "Outperform"-Rating aber bei.

Langfristige Ziele des Unternehmens können erreicht werden

In ihrer Begründung verweisen die Experten in ihrer Studie auf anhaltendes Momentum bei Augmented-Reality-Brillen, dem Launch der neuesten Snapdragon-Generation, die künftig in zahlreichen High-End-Smartphones landen dürfte und dabei auch KI-Features unterstützen wird sowie den Start von CPU-Produkten von PCs, für die Mizuho mit einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 100 bis 250 US-Dollar rechnet.

Damit wäre Qualcomm gegenüber den Mittelklasse-Modellen von AMD und Intel beim Preis ebenbürtig und könnte hier Marktanteile erobern, sollte die Leistung bei gleichem Preis höher ausfallen. Die Japaner rechnen mit einem Marktanteil von bis zu 10 Prozent bis zum Jahr 2026.

Die unternehmenseigene Prognose über Konzernerlöse in Höhe von 22 Milliarden US-Dollar bis zum Jahr 2029 hält Mizuho unter diesen Umständen für realistisch zu erfüllen.

Fazit: Attraktives Gesamtpaket mit breiter Unterstützung

Selbst mit ihrem auf 215 US-Dollar herabgesenkten Kursziel liegen die Analysten über dem Durchschnitt ihrer Kolleginnen und Kollegen, der bei rund 205 US-Dollar liegt und damit eine Upside von 30 Prozent bedeutet. Bei insgesamt 39 Empfehlungen kommt Qualcomm 21 Mal auf "Kaufen" oder "Übergewichten". 17 Mal wird das Halten der Aktie empfohlen, während nur ein Analyst zum Verkauf rät.

Damit verfügt Qualcomm nicht nur über starke Geschäftsaussichten bei einer gleichzeitig günstigen Bewertung, die außerdem durch eine Dividendenrendite von 2,2 Prozent ergänzt wird, sondern auch über das Backing der Analysten, sodass höheren Kursen hier kaum etwas im Wege stehen dürfte.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion