1 Aktie mit "Multi-Bagger-Potenzial“, die Chinas Warren Buffett gekauft hat

Investmentlegende Warren Buffett hat viele erfolgreiche Nachahmer. Einer von ihnen ist der in China geborene Li Lu, der einst wie sein Vorbild an der Columbia University in New York studierte und 1997 mit Himalaya Capital seine eigene Investmentgesellschaft gründete.

Li Lu war ein enger Freund des verstorbenen Charlie Munger, für den er auch einen Teil des Vermögens managte und ihm vor 2008 den Kauf von BYD-Aktien empfahl.

Während Li Lu derzeit hauptsächlich Aktien wie Bank of America, Alphabet und Berkshire Hathaway hält, kaufte er im dritten Quartal 2024 für 31,7 Millionen US-Dollar mit Sable Offshore einen gleichermaßen interessanten wie spekulativen neuen Wert hinzu.

Warum Li Lu Sable-Offshore-Aktien gekauft hat

Donald Trump wurde im November 2024 zum neuen US-Präsidenten gewählt. Doch bereits im Vorfeld wurden seine Siegchancen als sehr hoch eingeschätzt. Darauf könnte Li Lu spekuliert haben. So möchte Trump die Energieproduktion massiv ausbauen und für noch günstigere Preise sorgen. Dabei spielen auch Ölbohrungen vor den US-Küsten eine wichtige Rolle.

Sable Offshore könnte von dieser Politik profitieren.

Das Unternehmen ist in der Erdöl- und Erdgasexploration in den USA aktiv und betreibt drei Plattformen in Bundesgewässern vor der Küste Kaliforniens. Sie befinden sich etwa acht bis 14 Kilometer vor Santa Barbaras Küste in circa 274 bis 365 Metern Tiefe. Sable Offshore besitzt für eine Fläche von etwa 30.756 Hektar 16 Bundeslizenzen. Zum Unternehmen gehört zudem eine entsprechende Verarbeitungsanlage am Festland.

Bisher erzielt Sable Offshore noch keine Erträge, und dennoch ist die Aktie in den vergangenen zwölf Monaten in US-Dollar gerechnet bereits um mehr als 87 Prozent gestiegen (18.12.2024). Darüber hinaus stufen sie zahlreiche Analysten als klaren Kauf ein.

Auch Greenhaven Road Capital mag Sable Offshore und hat erste Anteile erworben. Die Gründe dafür lassen sich im jüngsten Investorenbrief nachlesen. So wird der Wert des förderbaren Erdöls auf etwa zehn Milliarden US-Dollar geschätzt, wobei die jährlichen Cashflows im Bereich von 374 bis 634 Millionen US-Dollar liegen könnten. Greenhaven rechnet zudem mit niedrigen Produktionskosten von unter 16 US-Dollar je Barrel .

Darüber hinaus sind zuletzt mit einem Vergleich und der Zustimmung mehrerer Behörden die regulativen Hürden deutlich gesunken. Eine Betriebsaufnahme wird somit wahrscheinlicher.

Fazit

Sable Offshore ist eine Spekulation auf die Inbetriebnahme der Erdölförderung vor der kalifornischen Küste. Li Lu und Greenhaven Road Capital rechnen mit einer Zusage und haben deshalb bereits investiert. Bleibt sie jedoch versagt, besitzt die Aktie auch hohe Risiken.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion

