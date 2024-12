Alle erwarten die übliche Weihnachts-Rally, nachdem die US-Notenbank Fed noch einmal die Zinsen senkt - oder wird Jerome Powell doch die Party vermiesen? Das hatte er im Jahr 2018 kurz vor Weihnachten getan, als er mit seiner Ausssage, wonach die Notenbank die Bilanz auf "Autopilot" reduzieren werde die Märkte schockte (er musste diese Aussage wenig später wieder aufgrund des damaligen Abverkaufs der Aktienmärkte dann kurz danach wieder revidieren). Derzeit ist seit der letzten Senkung der Zinsen im November die Inflation wieder gestiegen, die spekulativen Exzesse an den Märkten haben nach dem Wahlsieg von Trump noch weiter zugenommen. Eigenlich sollte die Fed die Zinsen also besser nicht senken - zumal bald Trump am Ruder ist mit inflationären Zöllen..



Das Video "Fed, Zinsen: Der Powell-Schock und die erwartete Weihnachts-Rally!" sehen Sie hier..

Marktgeflüster Teil 2 hier:

https://www.youtube.com/watch?v=3IYVXdMuXcE