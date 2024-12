Ascend produziert bio-zirkuläre Hochleistungschemikalien, PA66

Die Verwendung eines ISCC-Plus-zertifizierten Massenbilanzansatzes ermöglicht die Produktion nachhaltiger Materialien im industriellen Maßstab ohne Leistungseinbußen. Die Produktionsanlagen von Ascend in den Vereinigten Staaten sind alle nach ISCC Plus zur Verarbeitung von biobasierten, zirkulären und bio-zirkulären Materialien zertifiziert.

„Wir konzentrieren uns darauf, technische Lösungen für die Herausforderungen unserer Kunden zu finden", sagte Alex Mihut, Vizepräsident für Performance Chemicals bei Ascend. „Durch die Verwendung des Massenbilanzansatzes können wir den wachsenden Bedarf an nachhaltigen Materialien in großem Maßstab decken und dabei weiterhin zuverlässige Leistung und Qualität bieten."

In Kombination mit den Bemühungen von Ascend, seine Scope-1- und Scope-2-Emissionen zu senken, bieten die Bioserve-Produkte des Unternehmens eine der niedrigsten CO2-Bilanzen für industriell hergestelltes Nylon 6,6 und seine Vorläufer, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind.

„Ein Teil unserer Nachhaltigkeitsstrategie ist ein Pfeiler, den wir ,Betrieb ohne Kompromisse' nennen", sagte Chris Johnson, leitender Beauftragter für Nachhaltigkeit bei Ascend. „Er basiert auf der Verpflichtung, umfassende Lösungen zu finden, die den Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen und ihnen helfen, ihre Ziele zu erreichen."

Ascend veröffentlichte vor kurzem seinen Nachhaltigkeitsbericht 2023, der die Fortschritte im Hinblick auf die Vision 2030 des Unternehmens aufzeigt.

Informationen zu Ascend Performance Materials

Ascend Performance Materials stellt Hochleistungsmaterialien für den täglichen Bedarf und neue Technologien her. Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Verbesserung der Lebensqualität und wir wollen durch Innovation eine bessere Zukunft ermöglichen. Mit Hauptsitz in Houston, Texas, und regionalen Niederlassungen in Shanghai, Brüssel und Detroit sind wir ein vollständig integrierter Anbieter von Materiallösungen mit globalen Produktionsstätten in Nordamerika, Europa und Asien. Unsere Mitarbeiter auf der ganzen Welt stellen die Materialien her, die für sicherere Fahrzeuge, sauberere Energie, bessere medizinische Geräte, intelligentere Haushaltsgeräte und langlebigere Kleidung und Konsumgüter benötigt werden. Wir setzen uns für Sicherheit, Nachhaltigkeit sowie den Erfolg unserer Kunden und unserer Gemeinden ein.

