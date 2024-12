Redcare Pharmacy - Aktie im Rampenlicht - 18.12.2024

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Redcare Pharmacy in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +23,94 % bestehen.

Mit einer Performance von -5,41 % musste die Redcare Pharmacy Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,82 % geändert.

Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed an diesem Mittwochabend haben die Indizes am deutschen Aktienmarkt keine klare Richtung eingeschlagen. Nach zuletzt drei Börsentagen in Folge mit leichten Verlusten für den Dax schloss der deutsche …

Die weltweiten Aktienmärkte zeigen heute ein gemischtes Bild: Während der DAX leicht zulegt, muss der MDAX Verluste hinnehmen. Internationale Indizes wie der Dow Jones setzen ihren Aufwärtstrend fort.

Von ihrem Allzeithoch ist die Aktie des KI-Königs schon ein gutes Stück zurückgekommen. Die Aktie steht kurz davor, in einen Bärenmarkt einzutreten. Immer mehr Anleger machen sich Sorgen. Sind sie berechtigt?