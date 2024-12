Brainstorming zu Lösungen für Klimafinanzierung und Energiewende

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Taipei (ots/PRNewswire) - Die 29. Klimakonferenz der Vereinten Nationen (COP29)begann in Baku, Aserbaidschan, und Cathay Financial Holdings (Cathay FHC) warGastgeber der zweiten Nebenveranstaltung in Folge, des "Global Climate LeadersRoundtable". An diesem Rundtischgespräch nahmen mehr als 20 prominenteKlimaorganisationen, Unternehmen und politische Entscheidungsträger aus derganzen Welt teil, um sektor- und länderübergreifende Diskussionen über dieHerausforderungen und Lösungen im Zusammenhang mit der Klimafinanzierung und derEnergiewende zu führen. Unter dem Motto "Herausforderungen und Lösungen derKlimafinanzierung und des Energiewandels" lieferte das Rundtischgespräch einewichtige Grundlage für die Förderung von Wandel und Innovation durch dieZusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor.Es nahmen Vertreter aus Taiwan, Asien und Europa teil, darunter die WorldClimate Foundation, die weltweit über 80.000 Akteure des öffentlichen undprivaten Sektors verbindet und mit Cathay FHC zusammenarbeitet; die ClimateBonds Initiative, die globale Standards für Klimaanleihen undZertifizierungsmechanismen entwickelt; die Asia Investor Group on Climate Change(AIGCC), die 32 Billionen Dollar in 11 Ländern verwaltet; der InternationalenEnergieagentur (IEA) mit 28 Mitgliedsländern, der Mitsubishi UFJ Financial Group(MUFG), Japans größtem Finanzinstitut, der Temasek Foundation aus Singapur sowieverschiedenen Vertretern des öffentlichen und privaten Sektors aus Taiwan,darunter der Central Weather Administration, dem ICDF (International Cooperationand Development Fund) und dem National Taiwan University Experiment Forest.Angesichts der zunehmenden Klimarisiken und der fortschreitenden globalenBestandsaufnahme der Klimaschutzmaßnahmen unterstrich der Roundtable diedringende Notwendigkeit, die Energiesysteme zu dekarbonisieren, erneuerbareEnergien auszubauen und gerechte Übergänge voranzutreiben. Der Präsident vonCathay FHC, Chang-Ken Lee, betonte: "Die COP29 wird oft als ,Finanz-COP'bezeichnet, und eines ihrer Hauptthemen ist die Frage, wie privates Kapitalwirksam in Klimaschutzmaßnahmen gelenkt werden kann, um den Klimawandel zubeschleunigen und Klimarisiken zu mindern." Er wies darauf hin, dass gemeinsameAnstrengungen des Finanzsektors visionäre Ziele in umsetzbare Klimalösungenumwandeln können, wobei Zusammenarbeit und Innovation entscheidend sind, umeinen systemischen Wandel herbeizuführen.Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) werden die weltweitenEnergieinvestitionen im Jahr 2024 voraussichtlich den noch nie dagewesenenBetrag von 3 Billionen USD übersteigen. Um die Ziele einer Verdreifachung der