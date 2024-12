Adrian Butler wird in das Board of Directors der PRA Group gewählt

Butler ist Chief Technology Officer (CTO) bei Foot Locker, Inc., einem weltweit führenden Schuh- und Bekleidungseinzelhändler mit rund 2.450 Einzelhandelsgeschäften in 26 Ländern in Nordamerika, Europa, Asien, Australien und Neuseeland sowie Lizenzgeschäften im Nahen Osten und Asien. Als CTO ist Butler bei Foot Locker für die Entwicklung von Technologiestrategien, Innovationen und deren Umsetzung in den Bereichen Digital, Daten und Analytik, Supply Chain/Merchandising und verantwortlich. Zuvor war er Chief Information Officer bei Casey's General Stores, Inc. und Senior Vice President of Information Technology und Chief Information Officer bei Dine Brands Global, Inc., der Muttergesellschaft von Applebee's und IHOP Restaurants. Außerdem trug er als Vice President der Technology Services Division bei der Target Corporation Verantwortung.

Neben seiner Tätigkeit in Boards wie der Potbelly Corporation und der Grambling University Foundation, seiner Alma Mater, erhielt Butler zahlreiche Auszeichnungen und Anerkennungen, darunter „CIO of the Year" des Los Angeles Business Journal, „CIO 100" des CIO Magazine, die „Premier 100 IT Leaders" der Computerworld, „50 Military Veteran Board Members Making a Difference" von Board Prospects und „500 Most Powerful Business Leaders in Dallas-Fort Worth".

„Wir freuen uns sehr, Adrian im Board willkommen zu heißen", kommentiert Steve Fredrickson, Chairman des Board of Directors der PRA Group. „Adrian bringt eine langjährige Erfahrung als Board-Mitglied bei börsennotierten Unternehmen mit und ist eine renommierte Führungspersönlichkeit mit nachweislichen Erfolgen bei technologischen Innovationen zur Umgestaltung führender globaler Organisationen in verschiedenen Branchen, nachdem er als Captain in der United States Air Force gedient hatte. Seine Kenntnisse und Erfahrungen in den Bereichen Wirtschaft und Technologie werden für das Board und das Management von unschätzbarem Wert sein, während wir unsere IT-Strategie und -Bereitschaft weiter voranbringen, um Initiativen zu unterstützen, die profitables Wachstum fördern."

„Ich fühle mich geehrt, dem talentierten Board der PRA Group als strategischer Geschäftspartner beizutreten und meine Erfahrungen einzubringen, um das kontinuierliche Wachstum und den Erfolg des Unternehmens rund um den Globus zu unterstützen", so Butler.

Informationen zur PRA Group

Als weltweit führendes Unternehmen für den Erwerb und die Einziehung notleidender Kredite gibt die PRA Group, Inc. Banken und anderen Gläubigern Kapital zurück, um den Ausbau von Finanzdienstleistungen für Verbraucher in Nord- und Südamerika, Europa und Australien zu unterstützen. Die Unternehmen der PRA Group arbeiten mit Tausenden von Mitarbeitern weltweit daran, Kunden bei der Bewältigung von Schulden zu helfen. Weitere Informationen finden Sie unter www.pragroup.com.

Kontakt für Medienvertreter:

Elizabeth Kersey

Senior Vice President, Communications and Public Policy

(757) 641-0558

Elizabeth.Kersey@PRAGroup.com

Kontakt für Investoren:

Najim Mostamand, CFA

Vice President, Investor Relations

(757) 431-7913

IR@PRAGroup.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2583554/Adrian_Butler.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/819349/PRA_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/adrian-butler-wird-in-das-board-of-directors-der-pra-group-gewahlt-302335441.html

Die PRA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 21,10EUR auf Lang & Schwarz (18. Dezember 2024, 21:19 Uhr) gehandelt.