Erster Schritt für mögliche Direktzahlungen an Bürger

(Berichtigung: In einer ersten Version dieses Textes hieß es, der neue Auszahlmechanismus solle noch in diesem Jahr zur Verfügung stehen. Das Ministerium hat diese Angaben nun korrigiert. Wir haben das im Text entsprechend verdeutlicht und ergänzt, wie es zu der Korrektur kam.)

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will erst im nächsten Jahr die technische Möglichkeit schaffen, direkt Geld an die Bürger auszuzahlen. Das kündigte das Finanzministerium am Abend an und korrigierte damit eine Aussage vom Mittag. Da hatte Finanzminister Jörg Kukies (SPD) erklärt, der Basismechanismus für pauschale Auszahlungen solle "noch in diesem Jahr zur Verfügung stehen". Später schrieb das Ministerium auf X: "In das Zitat des Ministers hat sich leider ein Fehler eingeschlichen", gemeint sei 2025.