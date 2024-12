'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu CDU in Sachsen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur CDU in Sachsen:

"Das ist Kontinuität - und zugleich das Gegenteil davon. Michael Kretschmer kann Sachsen weiterhin regieren. (.) Die Minderheitsregierung unter dem erfahrenen Kretschmer bedeutet freilich keine einfachen Verhältnisse in Sachsen. Es ist eine Probe auf die Zusammenarbeit von Demokraten, wobei zugleich klar ist, dass die AfD jede gegen sie in Stellung gebrachte "Volksfront" zu nutzen versuchen wird. Thüringen hat gezeigt, dass auch eine linke (Minderheits-)Regierung keinen Untergang des Landes bedeutet. (.) Für grundlegende Veränderungen und einen Ausbruch aus verfestigten Strukturen fehlt freilich in Sachsen nun die Kraft. Kretschmer wie auch alle anderen, die für Mehrheiten nötig sind, müssen jetzt zeigen, dass sie mehr können, als lautstark eine sofortige Waffenruhe in der Ukraine zu fordern."