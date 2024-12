ChatGPT kann man jetzt auch anrufen

Sal-Paradise schrieb 12.12.24, 12:02

Was des gescheiterte Cruise-Robo-Taxi Geschäfte angeht, kann ich das durchaus verschmerzen. Was mir der Markt (eventuell) bei MSFT nimmt, schlägt er mir bei meinen Alphabet-Stocks wieder obendrauf, was mit ein Grund ist eine gewisse Auswahl an US-Dickschiffen im Portfolio zu haben. Verliert der eine, ist es oft so, dass der andere daran partizipiert, siehe z.B. Cloud, welches zwischen MSFT, AMZN, GOOGL aufgeteilt ist. GM hatte mich eh nie wirklich interessiert, da ich meine Prioritäten hier klar bei Waymo habe.



Was die Ablehnung für Bitcoin angeht, kam ja eigentlich nur, was man (im Augenblick) erwarten konnte. Wobei das für mich nichts endgültiges ist. Was das angeht, kann da die nächsten Jahre durchaus ein Umdenken stattfinden.