Weniger Zinssenkungen? Fed-Entscheid lässt Märkte beben! S&P 500 mit schlimmstem "Fed-Day" seit 2020 Die US-Notenbank hat am Mittwoch wie erwartet die Zinsen gesenkt. Allerdings will sie künftig deutlich vorsichtiger agieren. Das kam bei US-Anlegern nicht gut an. Der S&P 500 musste deutliche Verluste hinnehmen.