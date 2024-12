Rheinmetall: Boom in der Verteidigungsbranche – Analysten heben Kursziel an!

Die Verteidigungsbranche erlebt derzeit einen Boom, und das Unternehmen Rheinmetall wird von Analysten der Berenberg Bank als führend in dieser Entwicklung angesehen. Laut einer aktuellen Analyse könnte Rheinmetall bis 2027 von 254 Einzelaufträgen und Rahmenverträgen profitieren, was ein jährliches Umsatzwachstum von 24 Prozent zur Folge hätte. Im Basisszenario wird ein Umsatz von 19,5 Milliarden Euro prognostiziert, während im optimistischen "Blue-Sky"-Szenario sogar ein Umsatzwachstum von 30 Prozent möglich ist, was eine Bestellpipeline für Militärfahrzeuge im Wert von 105 Milliarden Euro umfasst.

Die Analysten betonen, dass Rheinmetall besonders von den geplanten Erhöhungen der Verteidigungsbudgets in Deutschland und anderen NATO-Staaten profitieren könnte. In diesem Kontext hebt Berenberg die Gewinnprognose für 2027 um 11 Prozent an und bestätigt die Kaufempfehlung mit einem erhöhten Kursziel von 750 Euro. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Innovationskraft von Rheinmetall, insbesondere im Bereich der Digitalisierung von Militärsystemen. Hier wird ein Umsatz von rund 11 Milliarden Euro aus neuen Digitalisierungsaufträgen erwartet, wobei die Sparte "Electronic Solutions" für 2027 auf 4,7 Milliarden Euro hochgestuft wird.