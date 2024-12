Micron Technology: Dramatischer Kursrückgang nach enttäuschenden Quartalszahlen! Die Quartalszahlen des Speicherchipherstellers Micron Technology haben bei Anlegern für Enttäuschung gesorgt, was zu einem dramatischen Kursrückgang der Aktie führte. Am Mittwochabend, nach der Veröffentlichung der Zahlen, fiel der Kurs in der …