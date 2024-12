Pfizer: Dividendenstar mit Aufwärtspotenzial trotz Marktherausforderungen!

Der US-Pharmakonzern Pfizer hat am Dienstag seine Prognosen für das laufende und kommende Geschäftsjahr vorgestellt, die größtenteils im Rahmen der Erwartungen liegen. Nach dem Ende der Corona-Pandemie sieht sich das Unternehmen mit einer rückläufigen Geschäftsentwicklung konfrontiert. Trotz einer starken Produktpipeline konnte der Rückgang der COVID-bezogenen Produkte nicht kompensiert werden. Zudem hat Pfizer im Bereich der Fett-weg-Spritzen, einem aktuellen Marktfokus, den Anschluss an die führenden Unternehmen Novo Nordisk und Eli Lilly verloren.

Die Aktien von Pfizer haben sich im Vergleich zu ihren Allzeithochs mehr als halbiert, was zu einer attraktiven Bewertung geführt hat. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei 6,7 Prozent, was über dem Durchschnitt liegt. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Pfizer einen Umsatz zwischen 61 und 64 Milliarden US-Dollar sowie einen bereinigten Gewinn von 2,75 bis 2,95 US-Dollar pro Aktie. Analysten schätzen die Zahlen am oberen Ende der von Pfizer genannten Spannen.