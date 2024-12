Amazon revolutioniert KI mit neuem Chip: Trainium 2 setzt neue Maßstäbe!

Laut einer Analyse von Morgan Stanley könnten sieben taiwanesische Unternehmen von der Einführung des neuen Chips besonders profitieren. Dazu gehören Hardware-Hersteller wie Wiwynn und Hon Hai, Leiterplattenhersteller Gold Circuit Electronics sowie Unternehmen, die Netzwerkausrüstung, Serverteile, Kühlsysteme und Stromversorgungen herstellen. Amazon selbst gibt an, dass Server mit dem neuen Chip ein um bis zu 40 Prozent besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bieten als die aktuellen Nvidia H200-GPUs.

Amazon hat kürzlich seinen neuen KI-Chip Trainium 2 vorgestellt, der die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) im Unternehmen vorantreiben soll. Dieser Chip ist speziell für Aufgaben wie natürliche Sprachverarbeitung, Computer Vision und Empfehlungssysteme optimiert. Mit der Einführung von Trainium 2 zielt Amazon darauf ab, sich von Nvidia, dem bisherigen Marktführer im Bereich KI-Chips, zu lösen. Nvidia hat in den letzten zwei Jahren von einer hohen Nachfrage nach KI-Chips profitiert und ist mittlerweile das zweitwertvollste Unternehmen der Welt.

Zusätzlich hat Amazon bereits Informationen zu seiner nächsten Chip-Generation, Trainium 3, veröffentlicht, die voraussichtlich von Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) produziert und von Alchip entwickelt wird. Diese strategischen Schritte zeigen, dass Amazon bestrebt ist, seine Position im KI-Markt zu stärken und die Abhängigkeit von externen Anbietern zu reduzieren.

Parallel dazu zeigt eine aktuelle Studie von BearingPoint, dass in Deutschland das Interesse an Kryptowährungen weiterhin gering ist. Trotz eines hohen Bekanntheitsgrads des Begriffs „Kryptowährung“ haben 59 Prozent der Befragten wenig bis gar kein Verständnis für die Funktionsweise digitaler Währungen. Lediglich 10 Prozent der Bevölkerung nutzen aktuell Kryptowährungen, wobei viele aufgrund von Wertschwankungen und regulatorischen Unsicherheiten zögern, in diesen Bereich zu investieren.

Die Studie hebt hervor, dass insbesondere jüngere Generationen offener gegenüber Kryptowährungen sind, jedoch auch hier bleibt das Vertrauen in traditionelle Währungen und Anlageformen wie Gold stark. Insgesamt zeigt sich, dass die Akzeptanz von Kryptowährungen in Deutschland noch weit hinter den Erwartungen zurückbleibt, während Amazon mit seinem neuen KI-Chip einen bedeutenden Schritt in der Technologiebranche macht.

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 2.613USD auf Lang & Schwarz (19. Dezember 2024, 07:41 Uhr) gehandelt.