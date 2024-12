Thyssenkrupp Nucera: Umsatzsprung trotz EBIT-Verlust – Zukunft im Wasserstoff!

Thyssenkrupp Nucera hat für das Geschäftsjahr 2023/24 beeindruckende Ergebnisse präsentiert, trotz eines EBIT-Verlusts von 14 Millionen Euro, was im Vergleich zum Vorjahr (25 Millionen Euro Gewinn) einen Rückgang darstellt. Der Umsatz stieg jedoch um 30 Prozent auf 862 Millionen Euro, was auf die anhaltend hohe Nachfrage nach grüner Wasserstofftechnologie zurückzuführen ist. CEO Werner Ponikwar betonte, dass die langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens intakt bleiben. Für das kommende Geschäftsjahr wird ein Umsatz zwischen 850 und 950 Millionen Euro prognostiziert, während das EBIT zwischen minus 30 und plus 5 Millionen Euro schwanken könnte.

Die gestiegenen Kosten für Forschung und Entwicklung, die sich auf 36 Millionen Euro verdoppelt haben, sowie die Verwaltungskosten, die um 50 Prozent auf 55 Millionen Euro angestiegen sind, belasteten das operative Ergebnis. Dennoch konnte Nucera einen Nettogewinn von 11 Millionen Euro ausweisen, unterstützt durch ein verdoppeltes Finanzergebnis von 26 Millionen Euro.