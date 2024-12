Revolution bei Apple: Faltbare iPhones und Tablets bis 2028 geplant!

Apple plant offenbar bedeutende Innovationen im Bereich faltbarer Geräte, die das Design seiner iPhones und iPads revolutionieren könnten. Laut einem Bericht von Bloomberg-Reporter Mark Gurman, einem anerkannten Experten für Apple, arbeitet das Unternehmen an einem faltbaren Tablet, das im aufgeklappten Zustand die Größe von zwei iPad Pros erreichen soll. Der Marktstart dieses neuen Geräts wird frühestens für 2028 erwartet. Eine der größten Herausforderungen besteht darin, ein nahtloses Display ohne sichtbare Knickstellen zu entwickeln. Dies ist ein Problem, das selbst Konkurrenten wie Samsung, die bereits faltbare Geräte anbieten, nicht vollständig gelöst haben. Apple verfolgt traditionell eine Strategie, Produkte erst dann auf den Markt zu bringen, wenn sie vollständig zufrieden sind, um ihren Ruf als Premium-Hersteller zu wahren.

Das neue faltbare Tablet richtet sich an Nutzer, die eine maximale Bildschirmfläche wünschen, darunter Softwareentwickler und Serien-Fans. Mit einem möglichen Display von bis zu 20 Zoll könnte das Gerät eine attraktive Option für diese Zielgruppen darstellen, ohne die Mobilität zu beeinträchtigen. Darüber hinaus wird auch an einem faltbaren iPhone gearbeitet, dessen Markteinführung frühestens für 2026 erwartet wird. Gurman betont, dass ein Großteil von Apples aktuellen Bemühungen auf die Technologie für faltbare Bildschirme abzielt, was auf eine strategische Neuausrichtung hindeutet.

Das iPhone bleibt das wichtigste Produkt von Apple und trägt maßgeblich zum Umsatz des Unternehmens bei. Im dritten Quartal 2023 erzielte Apple mit iPhone-Verkäufen einen Umsatz von 46,2 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von über 5,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Aktie von Apple hat im laufenden Jahr eine positive Entwicklung durchlaufen und um rund 40 Prozent zugelegt.

Analysten von JPMorgan haben die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 265 US-Dollar auf "Overweight" belassen. In einem Ausblick auf 2025 wird darauf hingewiesen, dass Apple ohne Impulse aus dem Bereich Künstliche Intelligenz auf das Wachstum seines Service-Segments und stabile iPhone-Verkäufe angewiesen ist. Die Nachfrage nach iPhones könnte mit der Einführung der 17. Generation im Dezember 2025 anziehen.

Insgesamt deutet die Entwicklung auf eine spannende Zukunft für Apple hin, die durch innovative Produkte und eine starke Marktposition geprägt ist.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,14 % und einem Kurs von 248,1USD auf Nasdaq (19. Dezember 2024, 02:00 Uhr) gehandelt.