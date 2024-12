Zalando übernimmt About You: Ein Deal mit Potenzial oder Risiko?

Im Juni 2021 ging der Internet-Modehändler About You an die Börse, mit einem Ausgabepreis von 23 Euro und einer Erstnotiz bei 25,60 Euro. Nach einem dramatischen Rückgang, der die Aktie auf ein Allzeittief von 2,68 Euro fallen ließ, hat sich der Kurs in den letzten Wochen erholt und stieg um etwa 60% auf 6,52 Euro. Zalando, ein führender Online-Modehändler, hat nun ein Übernahmeangebot für About You in Höhe von 6,50 Euro pro Aktie unterbreitet.

Die Bewertung von About You im Rahmen des Deals liegt bei rund 1,1 Milliarden Euro, während die Marktkapitalisierung beim Börsengang noch bei etwa 4 Milliarden Euro lag. Die Übernahme wird als strategisch sinnvoll erachtet, da sie Größeneffekte und eine Skalierung des Geschäftsmodells ermöglicht. In einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt, in dem aggressive Wettbewerber wie Temu und Shein auftreten, will Zalando sich durch hochwertige Angebote und eine verbesserte digitale Kundenberatung abheben.