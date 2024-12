Ford vor Herausforderungen: Analysten senken Kursziel und Bewertung!

Ford Motor Company steht vor einem herausfordernden Jahr 2025, wie eine aktuelle Analyse der Investmentbank Jefferies zeigt. Die Bank hat die Aktie von Ford von "Hold" auf "Underperform" herabgestuft und das Kursziel von 12 auf 9 US-Dollar gesenkt, was ein weiteres Abwärtspotenzial von über 13 Prozent impliziert. Bereits in diesem Jahr hat die Ford-Aktie fast 15 Prozent an Wert verloren, davon 5 Prozent allein in den letzten vier Wochen.

Ein zentrales Problem für Ford sind die hohen Lagerbestände in den USA, die derzeit 96 Verkaufstage betragen. Dies ist ein Anstieg im Vergleich zum Vormonat und liegt deutlich über den Beständen der Wettbewerber General Motors und Stellantis. Trotz solider Verkaufszahlen, die im November um 15 Prozent und im bisherigen Jahresverlauf um 4 Prozent gestiegen sind, bleibt der Lageraufbau eine erhebliche Herausforderung. Analyst Philippe Houchois warnt, dass die hohen Bestände zusätzliche Kosten verursachen und den Absatz belasten könnten, insbesondere wenn die Nachfrage nachlässt.