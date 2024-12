Deutsche Rohstoff AG: Strategische Übernahme in Wyoming mit hohem Potenzial!

Die Umstrukturierung zielt darauf ab, die Effizienz und Synergien innerhalb der Unternehmensgruppe zu steigern. 1876 Resources hat in diesem Jahr ein erfolgreiches Bohrprogramm mit 12 Bohrungen durchgeführt und dabei die Kosten pro Bohrung signifikant gesenkt. Die zusätzlichen Flächen ermöglichen eine langfristige Planung der Bohrprogramme und eine bessere Nutzung der vorhandenen Ressourcen. Bright Rock, seit 2018 aktiv, plant zudem neue Akquisitionen in den USA, um weiteres Wachstum zu generieren.

Die Deutsche Rohstoff AG hat kürzlich bedeutende Schritte in ihrer US-amerikanischen Tochtergesellschaft 1876 Resources unternommen, indem sie die Flächen von Bright Rock Energy übernommen hat. Diese Umstrukturierung führt dazu, dass 1876 Resources nun als Betriebsführer für insgesamt rund 65.000 Acre (263 km²) in Wyoming verantwortlich ist. Die Übernahme umfasst etwa 34.000 Acre, die zuvor von Bright Rock gehalten wurden. Die Produktionszahlen auf diesen Flächen sind vielversprechend: Aktuell werden rund 11.000 Barrel Öl pro Tag (BOPD) produziert, wobei das Potenzial für über 100 weitere Bohrungen besteht.

Die Deutsche Rohstoff USA hat im Rahmen dieser Transaktion auch Minderheitsanteile und Profit Interests von Tochtergesellschaften erworben, was die Kontrolle über die Unternehmensstruktur stärkt. Insgesamt wurden für diese Käufe 6,3 Millionen Euro investiert, die nicht das Ergebnis belasten, sondern mit bereits gebuchten Minderheiten verrechnet werden.

Im Jahr 2024 investierte die Deutsche Rohstoff AG rund 180 Millionen Euro, davon etwa 165 Millionen Euro in neue Bohrungen. Die jüngsten Bohrungen in der Niobrara- und Teapot-Formation zeigen bereits positive Ergebnisse, mit einigen Niobrara-Bohrungen, die über 1.000 BOPD produzieren. Diese Erfolge sind entscheidend für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens im Powder River Basin, wo 1876 Resources zu den zehn größten Produzenten zählt.

Zusätzlich hat die Deutsche Rohstoff AG bekannt gegeben, dass Dr. Axel C. Heitmann, CEO und bisheriger Minderheitsaktionär der Prime Lithium AG, die Mehrheit der Anteile an dem Unternehmen übernehmen wird. Dies geschieht im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung, um sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren. Prime Lithium plant, im zweiten Quartal 2025 mit dem Bau einer Pilotanlage zur Produktion von hochwertigem Lithium zu beginnen, was für den europäischen Markt von großer Bedeutung ist.

Die Deutsche Rohstoff Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 32,75EUR auf Lang & Schwarz (19. Dezember 2024, 07:40 Uhr) gehandelt.