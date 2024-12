Kontron AG sichert sich 165 Millionen Euro Großauftrag im Verteidigungssektor!

Der Kunde, der sich auf die Entwicklung modernster Sensortechnologien spezialisiert hat, wird die Systemlösungen von Kontron zur Unterstützung seiner fortschrittlichen Überwachungstechnologie nutzen. Diese Lösungen sind speziell für militärische Anwendungen konzipiert und zeichnen sich durch ihre Robustheit und Zuverlässigkeit aus, selbst unter extremen Bedingungen. Kontron betont, dass es in diesem sensiblen Bereich ausschließlich mit NATO-Staaten zusammenarbeitet, um höchste Sicherheitsstandards zu gewährleisten.

Die Kontron AG, ein führender Anbieter von IoT- und Embedded-Computing-Lösungen, hat einen bedeutenden Großauftrag im Wert von voraussichtlich 165 Millionen Euro erhalten. Der Auftrag stammt von einem führenden europäischen Unternehmen, das in den Bereichen Verteidigung, Sicherheit und Luftfahrttechnologie tätig ist. Kontron wird hochperformante VPX Computing- und Kommunikations-Recheneinheiten bereitstellen, die sowohl für mobile als auch stationäre Überwachungsapplikationen eingesetzt werden.

Hannes Niederhauser, CEO der Kontron AG, äußerte sich zu dem Auftrag und bezeichnete ihn als bedeutenden Meilenstein für das Unternehmen. Er hob das Vertrauen der Partner in die Expertise von Kontron bei hochmodernen Technologien für Verteidigungsanwendungen hervor und betonte, dass die Systemlösungen dazu beitragen, Überwachungssysteme auf ein neues Niveau zu heben.

Die Sicherung dieses Auftrags stärkt nicht nur die Marktposition von Kontron im Bereich Verteidigungstechnologien, sondern unterstreicht auch die wachsende Bedeutung von hochmodernen, sicheren und zuverlässigen Lösungen für globale Sicherheitsanforderungen. Der Technologiekonzern hat in der Vergangenheit bereits einen Auftrag aus dem US-Verteidigungssektor erhalten, was die Relevanz und das Vertrauen in die Produkte von Kontron weiter festigt.

Im Vorfeld der Bekanntgabe des Auftrags reagierten die Anleger positiv, was sich in einem Anstieg der Aktienkurse um 6,6 Prozent im vorbörslichen Handel auf Tradegate niederschlug. Diese Entwicklung könnte darauf hindeuten, dass die Titel von Kontron in der Lage sind, ihr Dezember-Hoch zu überschreiten und den höchsten Stand seit Anfang August zu erreichen.

Insgesamt zeigt der neue Großauftrag von Kontron, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um von der steigenden Nachfrage nach Verteidigungstechnologien und Sicherheitslösungen zu profitieren, während es gleichzeitig seine Innovationskraft und Marktführerschaft in diesem Sektor weiter ausbaut.

Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 19,32EUR auf Lang & Schwarz (19. Dezember 2024, 07:41 Uhr) gehandelt.