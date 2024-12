Revolution in der Cannabisverarbeitung: SYNBIOTIC und GOC NEXUS kooperieren!

Die SYNBIOTIC SE, ein Unternehmen der europäischen Cannabis- und Industriehanfbranche, hat am 13. Dezember 2024 eine strategische Partnerschaft mit der GOC NEXUS OPERATIONS GmbH bekannt gegeben. Diese Kooperation zielt darauf ab, die Verarbeitung von Cannabis in Europa zu revolutionieren, insbesondere durch die Einführung eines neuartigen Verfahrens zur mikrobiologischen Dekontamination von Cannabis-Rohstoffen. SYNBIOTIC wird in GOC NEXUS investieren, um die Dekontamination von Cannabis gemäß den EU-GMP-Standards in Deutschland zu ermöglichen.

Die mikrobiologische Dekontamination stellt für Hersteller von Medizinal-Cannabis eine erhebliche Herausforderung dar. Die innovative Technologie, die auf Kaltplasma basiert, bietet eine umweltfreundliche und effektive Lösung. Kaltplasma ist bereits in der Industrie und Medizin weit verbreitet und zeichnet sich durch die Fähigkeit aus, Mikroben abzutöten, ohne die Struktur der Pflanzen zu schädigen. Dies ist besonders wichtig für Cannabis, da die Qualität des Produkts für den sogenannten Entourage-Effekt entscheidend ist. Im Gegensatz zu herkömmlichen Desinfektionsmethoden hinterlässt die Kaltplasmabehandlung keine chemischen Rückstände, was die Sicherheit für Umwelt und Patienten erhöht.