Ölpreise fallen: China-Daten belasten, Europa gegen Schattenflotte aktiv!

Die Ölpreise haben am Montag nach einer Woche mit deutlichen Gewinnen einen leichten Rückgang verzeichnet. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar fiel um 43 Cent auf 74,06 US-Dollar, nachdem der Preis in der Vorwoche um mehr als drei Dollar gestiegen war. Auch der Preis für die US-Sorte WTI sank um 39 Cent auf 70,90 Dollar. Händler führen den Rückgang auf besorgniserregende Konjunkturdaten aus China zurück, wo die Einzelhandelsumsätze im Oktober hinter den Erwartungen zurückblieben. Analyst Volkmar Baur von der Commerzbank wies auf anhaltende wirtschaftliche Probleme in China hin, insbesondere in Bezug auf die heimische Nachfrage.

Parallel dazu haben zwölf europäische Länder, darunter Deutschland, Großbritannien und mehrere nordische und baltische Staaten, beschlossen, gegen die sogenannte Schattenflotte Russlands vorzugehen. Diese Flotte transportiert russisches Öl, Militärgüter und aus der Ukraine gestohlenes Getreide. Bei einem Treffen der Joint Expeditionary Force (JEF) in Tallinn wurde vereinbart, koordinierte Maßnahmen zu ergreifen, um die Aktivitäten dieser Schiffe zu stören und abzuschrecken. Die EU hat bereits im Rahmen ihres 15. Sanktionspakets Maßnahmen gegen die Schattenflotte ergriffen, indem sie 52 weiteren Schiffen das Einlaufen in EU-Häfen untersagt hat.