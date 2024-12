Aspermont: Umsatzrückgang, aber starkes Wachstum in Sicht für 2025!

Aspermont Ltd. hat im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 17,49 Millionen AUD erzielt, was einem Rückgang von 9,2 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf die Volatilität in den Segmenten "Events" und "Nexus" zurückzuführen, die unter schwierigen Marktbedingungen litten. Trotz dieser Herausforderungen zeigt das Unternehmen Anzeichen einer Erholung, mit einer prognostizierten Umsatzsteigerung von 13 % auf 19,76 Millionen AUD im Geschäftsjahr 2025. Diese positive Entwicklung wird durch das Wachstum der Abonnementdienste und die Einführung neuer Produkte unterstützt.

Das Abonnementgeschäft von Aspermont bleibt stabil und verzeichnete im 33. Quartal in Folge ein Wachstum, was über 50 % des Gesamtumsatzes ausmacht. Dies unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, margenstarke und wiederkehrende Einnahmequellen erfolgreich auszubauen, selbst in einem zyklischen Marktumfeld. Zudem konnte Aspermont trotz strategischer Investitionen eine solide Liquiditätsposition von 1,4 Millionen AUD zum Ende des Geschäftsjahres 2024 aufrechterhalten. Die Investitionen flossen in den Ausbau der DataWorks-Plattform, die Weiterentwicklung des Horizon-V5-Systems und die Stärkung der Data & Intelligence-Sparte, was das Unternehmen für zukünftiges Wachstum positioniert.