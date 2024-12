Bundestag genehmigt 4 neue U-Boote: Stärkung der Marine gegen Russland!

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) betonte die Notwendigkeit dieser Entscheidung, um die Sicherheit Deutschlands und der NATO-Nordflanke zu gewährleisten. Die neue U-Boot-Klasse, die 2021 in einem gemeinsamen Vertrag zwischen Deutschland und Norwegen initiiert wurde, umfasst nun insgesamt zehn U-Boote. Die Buchstaben "CD" stehen für "Common Design", was eine einheitliche Bauweise und damit Kostensenkungen sowie eine vereinfachte Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern ermöglicht. Die neuen U-Boote werden etwa 72 Meter lang sein und verfügen über verbesserte Sensorik sowie die Möglichkeit, mit 30 Besatzungsmitgliedern betrieben zu werden.

Der Inspekteur der Marine, Jan Christian Kaack, äußerte sich positiv über die Entscheidung und hob hervor, dass die neuen U-Boote die Verteidigungsfähigkeit erheblich stärken werden. Die größeren Reichweiten und die verbesserte Sensorik sind entscheidend, um den Herausforderungen durch die modernisierte russische U-Boot-Flotte zu begegnen. Diese stellt eine signifikante Bedrohung für die unterseeische Infrastruktur dar, wie Unionsfraktionsvize Johann Wadephul (CDU) anmerkte.

Die Entscheidung des Haushaltsausschusses fiel in einem politischen Kontext, in dem die Mehrheiten aufgrund der bevorstehenden Neuwahlen am 23. Februar 2024 zeitweise ungewiss schienen. Dennoch wurde die Beschaffung der U-Boote als parteiübergreifende Verantwortung für die nationale Sicherheit betrachtet. Der FDP-Verteidigungshaushälter Karsten Klein und der SPD-Verteidigungshaushälter Andreas Schwarz hoben die Bedeutung der Rüstungsprojekte hervor, die in diesem Jahr insgesamt 97 Vorlagen im Wert von fast 60 Milliarden Euro umfassen.

Insgesamt zeigt die Entscheidung des Haushaltsausschusses, dass die Bundesregierung entschlossen ist, die militärische Aufrüstung voranzutreiben und auf die veränderte sicherheitspolitische Lage zu reagieren.

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 3,983EUR auf Lang & Schwarz (19. Dezember 2024, 07:45 Uhr) gehandelt.