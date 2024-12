GESCO SE verkauft AstroPlast: Strategische Neuausrichtung und Wachstum!

Die GESCO SE hat am 16. Dezember 2024 den Verkauf ihrer Tochtergesellschaft AstroPlast Kunststofftechnik GmbH & Co. KG an den bisherigen Geschäftsführer Dennis Gattermann bekannt gegeben. Der Verkauf erfolgt im Rahmen eines Management-Buy-Outs (MBO) und soll bis zum Ende des Geschäftsjahres abgeschlossen sein. AstroPlast, das seit 1995 Teil der GESCO-Gruppe ist, beschäftigt rund 70 Mitarbeiter und erzielt einen Umsatz von etwa 15 Millionen Euro. Das Unternehmen ist auf die Herstellung technisch anspruchsvoller Großteile aus glasklaren Thermoplasten spezialisiert und nutzt auch Sekundärmaterialien.

Die Entscheidung zum Verkauf ist Teil der strategischen Neuausrichtung von GESCO, die darauf abzielt, das Portfolio zu optimieren und sich auf Unternehmen mit höherer Wertschöpfungstiefe und internationalen Ambitionen zu konzentrieren. GESCO-CEO Johannes Pfeffer betont, dass die Transaktion sowohl für GESCO als auch für AstroPlast vorteilhaft ist. Während GESCO seinen Fokus erhöht und die Profitabilität steigert, erhält AstroPlast die Freiheit, eigenständig zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Pfeffer kündigte zudem an, dass er sich weiterhin in einem Beirat aktiv in die Geschicke von AstroPlast einbringen wird.